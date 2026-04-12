¡Disfrútalo, Pato Salas! El delantero del América muestra su emoción tras el primer gol en el Banorte

América y Cruz Azul volvieron a jugar en el Estadio Azteca -ahora Banorte-, en un partido que terminó con un aburrido empate a un gol. Sin embargo, el hombre de la noche fue el canterano de las Águilas, Patricio Salas, quien anotó el primer gol en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

Tras el partido, el ariete mexicano mostró su emoción por su segundo gol del torneo. En entrevista con TUDN, 'Pato' comentó lo siguiente: "al final es por lo que he trabajado. Siendo sinceros lo estoy disfrutando; me ha costado mucho trabajo y tengo que aprovechar."

Patricio Salas, jugador del América | IMAGO7

Además, el surgido en El Nido comentó a las redes sociales del club su felicidad por su tanto en el Banorte. "Es especial porque era el primer partido de regreso. El ambiente aquí es increíble, el estadio lleno y la afición también lo disfrutan; espero nos sigan apoyando."

El gol de Pato Salas

El tanto del jugador mexicano cayó al minuto 17 del primer tiempo, gracias a una gran jugada del América. Los jugadores azulcremas se mostraron con un mejor nivel que los cementeros en los primeros instantes, por lo que el gol solamente fue una recompensa para los de André Jardine.

Patricio Salas, jugador del América | IMAGO7

Alejandro Zendejas recibió un balón en la banda derecha y, con una gran conducción, mandó un centro al delantero americanista. Pato Salas ganó la posición y su remate entró de manera excelsa a la portería de Andrés Gudiño.

¿Qué sigue para América?

El conjunto de las Águilas ahora tendrá un compromiso a media semana en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Nashville, también en el Coloso de Santa Úrsula. Después, ya en la Liga MX, el cuadro azulcrema recibirá a Toluca, en busca de mejorar su posición en el actual certamen.