Willer Ditta 'amenaza' al América previo al Clásico Joven: "Nos los vamos a comer en la cancha"

Cruz Azul llega al Clásico Joven contra América tras sufrir una aparatosa derrota ante Los Angeles FC 3-0 en la Ida de Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup, mientras que Las Águilas se llevaron un empate a cero que tendrán que definir en el Azteca ante Nashville SC.

Águilas y Cementeros regresan al Estadio Banorte después de casi 2 años sin poder utilizarlo por las remodelaciones previas a la Copa del Mundo 2026. El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en la casa de América, Cruz Azul y Atlante para el Apertura 2026.

Ni los azulcremas , ni los celestes viven un buen momento futbolístico actualmente. Aún así, la rivalidad en la cancha sigue al rojo vivo y eso lo sabe el defensa colombiano Willer Ditta, quien no dudó en mandar una fuerte 'amenaza' al conjunto de Coapa previo a disputar el Clásico Joven.

Willer Ditta bloqueando a Salomón Rondón l MEXSPORT

En una entrevista para TUDN, el central cementero señaló que el tropiezo en la Champions Cup de Concacaf quedó en el pasado y ahora se concentran en el partido ante América para dar una digna reapertura al estadio que será su casa el siguiente torneo.

Willer Ditta junto a Omar Campos l MEXSPORT

El zaguero cafetalero señaló que Cruz Azul saldrá a 'comerse' al conjunto de Coapa en la cancha. Ditta respeta lo que representa un Clásico en el futbol y sabe que estos partidos se juegan de forma diferente.

"Estos partidos se juegan de otra forma, tienen otro sabor, sabemos cómo son las partidos contra el América. Es un equipo con mucha jerarquía, con buenos jugadores y nosotros pensando en las cosas que estamos haciendo bien y las que no nos han salido bien. Mentalizarnos en poder recuperarnos de buena forma y el sábado salir a comernos la cancha y salir a hacer todo nuestro trabajo".

América y Cruz Azul no convencen en la cancha