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Documental de Cruz Azul ya tiene fecha de estreno

Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7
Panorámica de las instalaciones de la Noria durante un partido de categorías inferiores | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:27 - 09 abril 2026
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La producción expone la red de poder, corrupción y los escándalos judiciales de la Cooperativa

El cine documental se adentra en las entrañas de una de las instituciones más emblemáticas de México con el próximo estreno de “Azul Oscuro, Azul Celeste”. Bajo la codirección de Carlos Carrera y Carlos Bátiz, este largometraje desentraña los conflictos internos y las luchas de poder que han marcado la historia reciente de la Cooperativa Cruz Azul, centrando su narrativa en Guillermo “Billy” Álvarez.

Según la sinopsis oficial de la producción, este documental revela cómo, durante décadas, la lucha por el control institucional "derivó en una red de intereses políticos, financieros y judiciales que impactó no solo a la cooperativa, sino también a la identidad deportiva y social de uno de los equipos más emblemáticos del país”.

Trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul en la planta de Hidalgo | X: @CruzAzulSCL
Trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul en la planta de Hidalgo | X: @CruzAzulSCL

¿Cuándo se estrena el documental de Cruz Azul?

La obra tendrá su primera exhibición pública el 18 de abril como parte de la programación oficial de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se llevará a cabo del 17 al 25 de abril. Posteriormente, llegará al circuito comercial de manera exclusiva en las salas de Cinemex en todo México a partir del próximo 28 de mayo.

La pieza audiovisual originalmente fue concebida como una serie antes de evolucionar a su formato actual. Según los adelantos y reportes, ofrecerá una visión crítica sobre el manejo administrativo de la organización, la cual es descrita en el material como una “dictadura construida en cemento”, haciendo alusión a la prolongada concentración de poder bajo el mando de Álvarez Cuevas.

El filme ha generado una alta expectativa al fundamentar su relato en testimonios directos y una profunda investigación documental. De hecho, según los reportes, la producción contará con el análisis de documentos filtrados que hasta ahora permanecían fuera del escrutinio público.

El eje central de la narrativa es la trayectoria de 'Billy' Álvarez, desde su ascenso hasta consolidación como líder de la cooperativa hasta su estrepitosa caída. Además aborda detalles sobre su detención tras un periodo en calidad de prófugo, exponiendo los procesos judiciales que enfrentó por delitos graves como delincuencia organizada, lavado de dinero y extorsión.

Guillermo Álvarez, expresidente de la Cooperativa | MEXSPORT
Guillermo Álvarez, expresidente de la Cooperativa | MEXSPORT

De acuerdo con las investigaciones oficiales citadas en el filme, durante la gestión de Álvarez se detectaron movimientos financieros irregulares que superan los mil millones de pesos, presuntamente operados a través de empresas fachada y esquemas diseñados para eludir cualquier tipo de supervisión institucional.

El impacto en la identidad deportiva y el futuro de la Cooperativa

El material recalca que, a pesar de los cambios de mando, los litigios y procesos legales persisten. La incertidumbre institucional permanece como una constante, de hecho, hasta febrero de este año, la Cooperativa recuperó el control de su planta cementera en Tula de Allende, Hidalgo, tras más de 5 años de estar ocupada por un grupo disidente.

Trabajos de restauración en la planta de Hidalgo de la Cooperativa Cruz Azul | X: @CruzAzulSCL
Trabajos de restauración en la planta de Hidalgo de la Cooperativa Cruz Azul | X: @CruzAzulSCL

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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