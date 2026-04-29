¡Enciende las alertas! Julián Álvarez salió lesionado en el partido ante Arsenal

Atlético de Madrid ha encendido las alarmas tras su partido de Champions League. El equipo colchonero busca calificar a la Final del torneo y quizá tenga que hacerlo sin su máximo anotador de la temporada, Julián Álvarez.

Atlético de Madrid no supo aprovechar la localía pero terminó rescatando un empate ante Arsenal en la Ida de Semifinales. Ahora, deberá buscar la victoria en el Emirates Stadium de Londres, para así acceder a la Final del torneo.

Atlético de Madrid vs Arsenal | AP

Lesión de Julián Álvarez

Julián Álvarez fue el encargado de marcar el gol con el que los colchoneros igualaron el marcador en Madrid al minuto 56. Sin embargo, poco tiempo después tuvo que salir de terreno de juego tras unas molestias en el tobillo.

La lesión ocurrió luego de que, delantero argentino se cayera al suelo al mismo tiempo que Eberechi Eze caía encima de su pie tras tropezarse previamente. Tras ser atendido en el terreno de juego, se reveló que Julián debía salir de cambio para ceder su lugar a Alex Baena.

Al ´termino del partido el entrenador del conjunto español, Diego 'Cholo' Simeone, confirm que le realizarán pruebas en el tobillo para ver el alcance. Ante esto su disponibilidad para el partido de Vuelta está en duda.

Julián Álvarez sufrió una lesión en el partido de Champions League | AP

Baja importante

En caso de confirmarse la baja de Julián Álvarez para el partido de Vuelta, los colchoneros deberán sustituir al máximo goleador del equipo en la competición y el tercero máximo goleador en la temporada.

De momento, el equipo espera las pruebas médicas para saber la gravedad de la lesión de Julián, sin embargo, es muy posible que el delantero no vea actividad este sábado cuando los colchoneros visiten Valencia en la Jornada 34 de LaLiga.

En caso de ser una baja aún más grave. el delantero podría estar en duda también para la Copa del Mundo que inicia en poco más de un mes.