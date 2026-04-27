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Futbol

“¿Por qué no soñar si no cuesta nada?”: Nico González sueña con la Champions en el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid en LaLiga | AFP
Ramiro Pérez Vásquez 12:11 - 27 abril 2026
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El futbolista argentino habló previo a la Semifinal ante el Arsenal

Atlético de Madrid ya se prepara para el encuentro ante el Arsenal en una de las Semifinales de la Champions League; previo al duelo Nico González apreció en el Media Day para lanzar un mensaje que hace soñar nuevamente a los Colchoneros con la ‘Orejona’.

¿Qué dijo Nico González?

"Es lindo soñar, por qué no pensar en eso. Siempre pensamos en positivo, nunca he encontrado un grupo tan sano como el que hay en el Atlético. Estamos con ganas, entusiasmo y es un sueño. ¿Por qué no soñar si no cuesta nada?”, mencionó el argentino.

Atlético de Madrid, en Copa del Rey | AP

Mientras tanto, sobre el duelo ante el Arsenal González: "Obviamente siempre hay que mirar en positivo, la vida no se acaba en un partido de fútbol, mantenemos la calma y eso se disfruta, enfocados en el partido del miércoles y con tranquilidad, a disfrutar.”

"Todos los días se aprenden cosas nuevas, no se acaba la vida ahí. Obvio que duele, pero está el día a día para afrontar el tiempo. El grupo está muy fuerte, muy unido. Lo demostramos partido a partido. Sabemos la clase de rival que enfrentamos, es uno de los mejores del mundo. Pero estamos tranquilos, con nuestras armas. Con humildad y calma a disfrutar de la semifinal de Champions”, mencionó.

“No lo pienso, disfruto el día a día, con un grupo hermoso. Mi cabeza está tranquila, disfrutando cuando me toca jugar y ayudando al grupo”, resaltó sobre su participación en el conjunto de Diego Pablo Simeone en la actual temporada dentro de LaLiga.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP
Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Nico González indicó la importancia de no sentirse presionado: "Tengo un pensamiento. Presión no sé si siente un jugador de futbol, la debe sentir un doctor porque de él depende una vida. Nosotros debemos mantener la calma, demostrar lo que demostramos hasta ahora. No es parte de mí sentir esta parte de presión”.

"Estoy de acuerdo con el míster, el futbol son momentos y estamos preparados para este tipo de partidos. Tienes los nervios y las ganas de jugar. Son momentos únicos que quedarán en la historia del club. Estamos motivados con ganas de jugar”, resaltó el argentino.

Lamine Yamal se enfrenta a Matteo Ruggeri en el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Champions League | AP
Lamine Yamal se enfrenta a Matteo Ruggeri en el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

Atlético de Madrid vs Arsenal

Atlético de Madrid regresa a unas Semifinales después de nueve temporadas el conjunto Colchonero se medirá al Arsenal tras dejar al FC Barcelona en los Cuartos de Final  y ahora sostendrá su cuarto enfrentamiento ante los ‘Gunners’, la última registrada en la Europa League de 2018.

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