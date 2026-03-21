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Futbol

Memo Ochoa lanza emotivo mensaje tras volver a convocatoria de la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa entrenando con el Tri| MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 09:59 - 21 marzo 2026
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El arquero del AEL Limassol compartió una foto en sus redes sociales celebrando su llamado al Tricolor

Guillermo Ochoa celebró a lo grande su llamado a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica. El cancerbero mexicano dió un emotivo mensaje tras conocerse el pasado jueves de su convocatoria.

A través de sus redes sociales, el actual arquero del AEL Limassol compartió una publicación en la que se muestra una playera de Selección Mexicana color rosa, mostrando el dorsal con el famoso número 13 y el nombre de Guillermo Ochoa.

Memo Ochoa alzando el trofeo de la Copa Oro 2025 l MEXSPORT

Un orgullo representar a mi país. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores.

El arquero destacó en su publicación el orgullo que siente por volver a una convocatoria de Selección Mexicana y recalcó el compromiso que tiene de vestir la camiseta tricolor una vez más.

Todavía no es garantía, pero el desempeño en esta fecha FIFA y posteriores partidos de preparación, van a ayudar para concluir quienes deberán ir a la Copa del Mundo 2026 y entregar la lista final. Ochoa deberá pelear su lugar.

Tras más de seis meses de ausencia, el guardameta ex del América, regresa a una convocatoria con el combinado azteca. A pesar del entusiasmo que causa su regreso, lo cierto esque tendrá que competir por un lugar en la portería, ya que por delante de él se encuentran Raúl 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo.

¿Cuándo se juegan los partidos ante Portugal y Bélgica?

El combinado azteca se mide ante la Selección de Portugal el 28 de marzo, en lo que será uno de los duelos más esperados del año; sin embargo, y para decepción de muchos, Cristiano Ronaldo no vendrá al Estadio Azteca para disputar el encuentro ya que se encuentra lesionado.

El 31 de marzo de 2026, México viaja al Soldier Field Stadium en Chicago para enfrentar a la Selección de Bélgica quienes clasificaron invictos en su grupo al Mundial 2026, sin duda un reto fuerte para los aztecas.

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