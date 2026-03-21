Hasta el cielo: Raúl Jiménez anota penal con el Fulham y se lo dedica a su padre

El '7' del Fulham. Raúl Jiménez, volvió a aparecer en el marcador del equipo del Craven Cottage, esto tras anotar su penal número 14 de manera consecutiva en la Premier League, situación que significó más de tres puntos, sino un detalle más especial para la memoria del jugador y toda su familia.

Raúl Jiménez en el duelo contra Burnley I AP

¿Cómo fue el gol de Raúl Jiménez?

Pese a no ser titular, el canterano de las Águilas del América ingresó al minuto 80, sin embargo, el mexicano no se cansó de buscar participar en las acciones del partido, llegando a generar dos remates en menos de cinco minutos.

El momento cúspide de su ingreso llegó a los 90 del tiempo cumplido, luego de lograr desmarcarse de la defensa y ponerse mano a mano con el arquero de la visita, sin embargo, fue derribado y se terminó por marcar la pena máxima.

Fulham vs Burnley en Premier League I AP

Tras la falta, el mediocampista del Burnley, Josh Laurent vio el cartoncillo rojo y se fue a los vestidores tres minutos antes que los demás, además de sentenciar un gol más a la cuenta e su equipo, mismo que se ahogó más en la zona roja de la Premier ante la derrota.

Luego de que el colegiado dictaminó sentencia, Raúl tomó la pelota, la colocó en el machón de los 11 pasos y se perfiló cara a cara con el arquero esloveno, Martin Dúbravka. Tal y como acostumbra, el mexicano se alejo del balón, respiró profundamente y tras el pitido del silbante comenzó una carrera lenta rumbo al balón. El nueve de México no falló y mandó el balón a las redes.

Fulham vs Burnley Premier League I AP

Luego de meter la esférica a las redes, el festejo de Raúl conmovió al mundo, pues esta vez no hubo explosividad ni momentos 'irreverentes', el de Tepeji solo se arrodillo en el césped, levantó los brazos y con los ojos encasillados en lagrimas dedicó su penal 14 de 14 perfectos a su padre, quién desafortunadamente perdió la vida a causa de una batalla contra el cáncer.

¡Gooool de Raúl Jiménez! El mexicano anota el penal, y va con dedicatoria especial hasta el cielo...



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El lobo imparable

Luego de su anotación, Raúl Jiménez continua haciendo grande su legado como goleador en la mejor liga de futbol del mundo, pues llegó a 14 penales anotados de manera consecutiva, siendo esta la racha más larga en la historia de la Premier League.

Además de los récords, Raúl confirmó estar en un gran momento en su carrera, con el Fulham ya logró llegara a los 10 goles en esta campaña (nueve en la Premier), además de contar con tres asistencias, consolidándose de este modo como el máximo referente en el ataque de la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo.

Raúl Jiménez asistió en el gol de Wilson| AP