¿Sigue los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. entrena con categorías inferiores del Real Madrid

Cristiano Ronaldo Jr. se ejercitó este martes con la cantera del Real Madrid y lo que se rumora es que el equipo blanco había aprobado el fichaje del hijo de la mayor leyenda del equipo merengue.

El hijo de Cristiano Ronaldo, de apenas 15 años, forma parte de la cantera del Al Nassr; previamente pasó por las inferiores del Manchester United y la Juventus, y ya ha debutado con la selección sub-16 de Portugal. Ahora está en Madrid y estos días ha estado trabajando en Valdebebas.

¿Cómo llegó a la cantera del Real Madrid?

A pesar de que se estipula mucho sobre su futuro y la ilusión que genera ver al hijo mayor de Cristiano Ronaldo seguir los pasos de su padre, la realidad es una realidad contrastante.

Cristiano Ronaldo Jr. es una de las estrellas del Al-Nassr

Cristiano Rolando Jr. y su familia se encuentran pasando unos días en la capital de España, mientras se resuelve la situación en Oriente Medio. Y es que cuando arrancó el conflicto con Irán, todos ellos dejaron Arabia Saudí.

El Real Madrid acogió al hijo de su mayor leyenda para que no perdiera el ritmo cuando le tocara regresar a Arabia Saudita con las inferiores del Al-Nassr. Aunque quién sabe si en un futuro puede seguir los pasos de su padre.

Cristiano Ronaldo Jr. con Portugal | X: @skworldfootball

¿Prueba o fichaje? Esto es lo que realmente pasa

De acuerdo con reportes desde España, lo que está viviendo Cristiano Ronaldo Jr. en Valdebebas es más una etapa de entrenamiento y observación que un fichaje cerrado.

Cristiano Ronaldo Jr. no lleva el dorsal 7 como su padre | X: @TeamCRonaldo

El juvenil está siendo seguido de cerca por los entrenadores de la cantera merengue, quienes evalúan su rendimiento, adaptación y proyección, en un entorno que conoce bien por el pasado de su padre en el club.

Por ahora, no existe un contrato firmado ni un anuncio oficial, pero sí un interés natural por parte del Madrid en observar su evolución.