Thomas Müller reaparece con Vancouver Whitecaps tras enfermedad y en medio de rumores de mudanza

Thomas Müller volvió a ser noticia en la MLS luego de reaparecer en los entrenamientos de Vancouver Whitecaps tras varios días fuera por enfermedad. El histórico futbolista alemán compartió una imagen desde las instalaciones del club canadiense y confirmó que ya retomó actividades físicas después de perderse los últimos partidos del equipo ante LA Galaxy y San Jose Earthquakes.

La publicación del exjugador del Bayern Munich generó gran expectativa entre los aficionados de Vancouver Whitecaps, especialmente porque el club atraviesa semanas intensas tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el equipo pelea por mantenerse competitivo en la temporada 2026 de la MLS, también enfrenta rumores sobre una posible venta y mudanza de la franquicia hacia Las Vegas.

Thomas Müller celebra una anotación ante el Augsburgo | AP

Thomas Müller ya trabaja para regresar con Vancouver Whitecaps

Después de permanecer cerca de diez días alejado de las canchas, Thomas Müller regresó este lunes a los entrenamientos realizando trabajo parcial de gimnasio y ejercicios de carrera. Aunque todavía no se confirma su presencia para el partido ante FC Dallas, programado para este miércoles, el futbolista alemán dejó claro en redes sociales que ya se siente recuperado y listo para volver poco a poco a la actividad.

La ausencia del campeón del mundo se sintió en los últimos encuentros de Vancouver Whitecaps, ya que Müller se ha convertido en una de las figuras más importantes del equipo durante la temporada 2026. Hasta el momento suma cuatro goles y una asistencia en nueve partidos de liga, además de haber firmado una destacada actuación ante Colorado Rapids el pasado 25 de abril.

MLS evalúa la posibilidad de la venta de los Vancouver Whitecaps | AP

Su rendimiento también ha sido reconocido fuera de las canchas. Recientemente recibió una carta especial de “Menciones Honoríficas” dentro del Team of the Season de la MLS en el videojuego FC 26, consolidando el impacto que ha tenido en el futbol norteamericano desde su llegada al club canadiense.

Nachdem ich 10 Tage krankheitsbedingt ausgefallen bin, gehts jetzt wieder mit dem Trainingsaufbau für mich los. Schön, zurück beim Team zu sein. @WhitecapsFC 😃💪#esmuellert #vwfc #mls #vancouver pic.twitter.com/1KhJdGFqLS — Thomas Müller (@esmuellert_) May 11, 2026

Vancouver Whitecaps vive polémica por posible mudanza a Las Vegas

Además de la incertidumbre sobre su regreso, Thomas Müller también se involucró en la polémica que rodea actualmente a Vancouver Whitecaps. Diversos reportes en Canadá señalan que los propietarios del club estarían analizando la posibilidad de vender la franquicia, teniendo a Las Vegas como uno de los posibles destinos para una eventual reubicación.

Ante esta situación, Müller pidió públicamente apoyo a la afición y llamó a llenar el BC Place para demostrar la importancia que tiene el equipo para la ciudad de Vancouver. El mensaje del alemán rápidamente generó reacciones entre los seguidores del club, quienes buscan frenar cualquier posibilidad de perder a una de las franquicias más importantes de la MLS.

Thomas Muller y la MLS Cup | AP