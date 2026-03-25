¿Seguirá a Griezmann a la MLS? Vinicius responde sobre posibilidad de marcharse de Real Madrid

La MLS se ha convertido en el destino de muchos jugadores que todavía no quieren retirarse, pero que eligen ya no seguir en las principales del futbol europeo. Uno de los casos más recientes es el de Antoine Griezmann, quien llegará a Orlando City tras su salida de Atlético de Madrid.

Al respecto, uno de los principales rivales del atacante francés, Vinicius Jr, le deseó suerte en esta nueva etapa. Sin embargo, fue claro al señalar que -por el momento- a él no se le ocurriría dejar a Real Madrid para migrar al futbol estadounidense.

Vinicius en celebración con Real Madrid en la Champions League | AP

¿Qué dijo Vinicius sobre jugar en la MLS?

En conferencia de prensa previo al partido amistoso entre la Selección de Brasil y la de Francia, Vinicius dio su opinión sobre el 'Principito'. "Griezmann es un grandísimo jugador, hizo una excelente carrera en España, con Francia. Le deseo mucha suerte, me gusta mucho su estilo", y destacó el "gran carisma" que tiene el atacante de 35 años.

En ese mismo tenor, consideró que el francés aportará mucho a la liga estadounidense, pero tras ser cuestionado sobre la posibilidad de seguir los pasos de Griezmann, Vinicius aseguró que se siente todavía "muy joven", por lo que no es una opción que tenga en cuenta. "Estoy en el Real Madrid y pienso en jugar en el Real Madrid por mucho tiempo".

Vinicius en celebración con Real Madrid en LaLiga | AP

El contrato de Vinicius con los Merengues finaliza en 2027 y aunque tuvo un inicio de temporada irregular, que puso en duda su continuidad, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa parece que se ha reencontrado con su mejor versión. En ese contexto, Fabrizio Romano reportó hace un par de semanas que la directiva analiza cerrar una renovación de contrato pronto.

Vinicius sueña con ganar el Mundial

La Verdeamarela se enfrentará este fin de semana a Francia en Estados Unidos, en una de sus últimas pruebas antes de la Copa del Mundo 2026. Al respecto, Vinicius reconoció que probablemente no llegan favoritos, pero que mantiene la ilusión de pelear por el título. "Ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder. Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial".

Vinicius celebra con Antonio Rüdiger en la Champions League | AP