Mikel Arriola agradece apoyo de clubes tras conflicto con jugadores del Tri

La controversia y la polémica fueron los temas principales de la primera semana de mayo y a tan solo un par de días de que los jugadores del Tri se concentraran de cara a la Copa del Mundo, ya que Toluca estuvo a punto de recuperar a sus seleccionados, desatando el conflicto con Amaury Vergara.

El dueño de las Chivas pidió a sus futbolistas presentarse a primera hora el miércoles 6 de mayo a Verde Valle, pero después, a lo largo del día, todos ellos se pudieron presentar con normalidad al CAR para su preparación rumbo al torneo veraniego. Ante todo este desorden, Mikel Arriola, presidente de la FMF ha dado su opinión al respecto.

Amaury Vergara en un partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO7

Mikel agradece a los clubes involucrados

Con la posible cesión de la Selección Mexicana con Toluca y sus dos jugadores Jesús Gallardo y Alexis Vega, la polémica radicaba en tratar de saber quién había sido el culpable de autorizar que jugaran las Semifinales de Concachampions, pues el 'Vasco' Aguirre había pedido de manera expedita que sus jugadores estuvieran con él desde la noche del 6 de mayo.

Los aficionados de manera inmediata señalaron a Mikel Arriola, pues en realidad es él quien está a cargo de todo el proyecto mundialista; no obstante, las declaraciones del presidente de la FMF son completamente diferentes a lo que se imaginaba.

Mikel Arriola en conferencia de prensa | MEXSPORT

Sin duda nuestros clubes siempre han estado abiertos y con ejemplos han mostrado su apoyo a la selección. Así se los agradecemos y si comparan esto con otros países, nosotros ya tenemos gran parte de nuestro equipo concentrado y los jugadores muy motivados

Más allá de que esto sea cierto o no, Arriola trata de cumplir su objetivo, calmar los ánimos a tan solo un mes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA en su país, teniendo cada vez más cerca el día en el que el Estadio Azteca se convierta en tres veces mundialista.

🎙️"Sin duda nuestros clubes siempre han estado abiertos y con ejemplos han mostrado su apoyo a la selección. Así se los agradecemos y si comparan esto con otros países, nosotros ya tenemos gran parte de nuestro equipo concentrado y los jugadores muy motivados" pic.twitter.com/T4TzPZfqHJ — PressPort (@PressPortmx) May 11, 2026

México busca ser sede del Mundial de Clubes

México mantiene la mira puesta en seguir recibiendo eventos internacionales de gran magnitud y ahora buscaría albergar el Mundial de Clubes 2029. Luego de confirmarse como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 y con la candidatura conjunta para el Mundial Femenino 2031, la Federación Mexicana de Futbol también tendría entre sus objetivos recibir la segunda edición del nuevo formato del torneo de clubes de la FIFA.

Fue Mikel Arriola, comisionado de la FMF, quien confirmó durante un evento de Forbes que existe el interés de presentar una candidatura para organizar el certamen. El directivo destacó que México cuenta con experiencia, infraestructura y reconocimiento tanto de FIFA como de Concacaf tras los recientes torneos internacionales que albergará en los próximos años, incluyendo el Premundial Sub-20 y encuentros rumbo a Juegos Olímpicos.

Detalle del trofeo del Mundial de Clubes 2025 | MEXSPORT