Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Los impresionantes números del Cruz Azul con la llegada de Huiqui

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 15:53 - 11 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina tomó un nuevo respiro tras la salida de Larcamón

La llegada de Joel Huiqui al banquillo de Cruz Azul, tras la salida de Nicolás Larcamón, encendió una chispa que pocos esperaban. En poco tiempo, el interino logró un impacto directo en La Máquina: el equipo anotó 8 goles en apenas 3 partidos, la misma cantidad que Larcamón había conseguido en sus últimos 8 encuentros de liga. El secreto no fue una gran revolución táctica, sino algo más simple: creer en sus jugadores.

¿Cuáles son los números destacados de jugadores?

Christian Ebere, el delantero nigeriano que con Larcamón apenas tenía protagonismo, es quizás el caso más llamativo de la transformación. Con Gabriel Fernández de baja por lesión, Ebere aprovechó la oportunidad y anotó un doblete en el partido de ida ante Atlas, con una entrega notable para presionar y pivotar el balón asociándose con Paradela y Rotondi.

Rodolfo Rotondi también es otro de los grandes beneficiados. El cambio clave que hizo Huiqui fue ponerlo de extremo y darle más libertad ofensiva, mientras que la linea de cinco le ha restado labor defensiva pese al sacrificio que suele tener el argentino. Rodo anotó el primer gol ante Atlas en la ida y volvió a mostrar una buena versión futbolística, algo que no sucedía hace bastante tiempo. Un ajuste simple en apariencia, pero profundo en impacto.

Rotondi con Cruz Azul | IMAGO7

Charly Rodríguez, capitán de La Máquina que se quedó fuera de la convocatoria del Mundial 2026, encontró en Huiqui un técnico que lo valora en su justa dimensión. El propio Huiqui le dedicó palabras públicas al mediocampista: “Es uno de los mejores jugadores de la Liga. De lo malo sale lo bueno. Hoy tenemos un gran jugador para la Liguilla y tiene la posibilidad de levantar la Décima”.

Charly es pieza clave en el funcionamiento del club y, al quedarse fuera del Mundial, se queda para mantener la calidad en el mediocampo del equipo. Ha sido titular en los tres partidos de Huiqui y ha dado orden y experiencia al centro del campo.

Amaury García es el nombre nuevo que ha surgido en esta etapa. Con la baja de Erik Lira, llamado a la Selección Mexicana para el Mundial, el joven de 24 años dio un paso al frente que nadie anticipaba. García tomó el lugar de Lira en el campo, ubicándose como pivote entre los centrales, siendo un nexo entre la defensa y el mediocampo.

Amaury García de Cruz Azul compitiendo con David Martínez de LAFC | MEXSPORT

Su mejor rendimiento se vio en la victoria 3-2 sobre Atlas en la ida: completó los 90 minutos sin fallar ninguno de sus 27 pases intentados, ganó los 5 duelos que disputó y no cometió ninguna infracción. Bajo la dirección de Huiqui, el mediocampista ha perfeccionado su capacidad de recuperación y distribución del balón en el centro del campo, convirtiéndose en una apuesta exitosa que hoy aporta equilibrio y dinamismo.

Por último, José Paradela cerró el círculo de la recuperación. El argentino arrastraba una sequía de seis partidos sin contribuir directamente en un gol antes de la llegada de Huiqui. Desde que el interino asumió, Paradela lleva tres partidos jugados y suma cuatro contribuciones directas: marcó y asistió ante Necaxa, asistió en la ida ante Atlas y marcó el gol de la victoria en la vuelta que le dio el pase a las Semifinales.

José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Cruz Azul vs Chivas

La Máquina llega afinada a las semifinales, donde se medirá ante Chivas. Aunque parte como ligero favorito, Huiqui tendrá la importante tarea de mantener intacta la confianza del plantel y prolongar el gran nivel futbolístico que ha mostrado el equipo en esta fase final.

Lo Último
17:38 SEP confirma que no se adelantan las vacaciones y el calendario escolar sigue igual
17:35 Cristiano Ronaldo pide apoyo de la afición para el duelo clave ante Al-Hilal
17:34 Draft NFL 2027: Arch Manning y la próxima legión de estrellas
17:29 Mikel Arriola agradece apoyo de clubes tras conflicto con jugadores del Tri
17:15 Hoy No Circula martes 12 de mayo de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
16:58 OMS advierte posible aparición de más casos de hantavirus tras brote en crucero MV Hondius
16:54 ¡Hay DT para rato! Barcelona cerca de renovar a Hansi Flick hasta 2028
16:52 Mario Delgado defiende cambio del calendario de la SEP y acepta que después del 15 de junio 'se enseña poco'
16:45 Junior H revela por qué se aleja de los narcocorridos: “La música implica una responsabilidad”
16:42 BTS apunta al Estadio Banorte tras llenar el GNP y desatar locura en México