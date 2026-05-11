Los impresionantes números del Cruz Azul con la llegada de Huiqui

La llegada de Joel Huiqui al banquillo de Cruz Azul, tras la salida de Nicolás Larcamón, encendió una chispa que pocos esperaban. En poco tiempo, el interino logró un impacto directo en La Máquina: el equipo anotó 8 goles en apenas 3 partidos, la misma cantidad que Larcamón había conseguido en sus últimos 8 encuentros de liga. El secreto no fue una gran revolución táctica, sino algo más simple: creer en sus jugadores.

¿Cuáles son los números destacados de jugadores?

Christian Ebere, el delantero nigeriano que con Larcamón apenas tenía protagonismo, es quizás el caso más llamativo de la transformación. Con Gabriel Fernández de baja por lesión, Ebere aprovechó la oportunidad y anotó un doblete en el partido de ida ante Atlas, con una entrega notable para presionar y pivotar el balón asociándose con Paradela y Rotondi.

Rodolfo Rotondi también es otro de los grandes beneficiados. El cambio clave que hizo Huiqui fue ponerlo de extremo y darle más libertad ofensiva, mientras que la linea de cinco le ha restado labor defensiva pese al sacrificio que suele tener el argentino. Rodo anotó el primer gol ante Atlas en la ida y volvió a mostrar una buena versión futbolística, algo que no sucedía hace bastante tiempo. Un ajuste simple en apariencia, pero profundo en impacto.

Rotondi con Cruz Azul | IMAGO7

Charly Rodríguez, capitán de La Máquina que se quedó fuera de la convocatoria del Mundial 2026, encontró en Huiqui un técnico que lo valora en su justa dimensión. El propio Huiqui le dedicó palabras públicas al mediocampista: “Es uno de los mejores jugadores de la Liga. De lo malo sale lo bueno. Hoy tenemos un gran jugador para la Liguilla y tiene la posibilidad de levantar la Décima”.

Charly es pieza clave en el funcionamiento del club y, al quedarse fuera del Mundial, se queda para mantener la calidad en el mediocampo del equipo. Ha sido titular en los tres partidos de Huiqui y ha dado orden y experiencia al centro del campo.

Amaury García es el nombre nuevo que ha surgido en esta etapa. Con la baja de Erik Lira, llamado a la Selección Mexicana para el Mundial, el joven de 24 años dio un paso al frente que nadie anticipaba. García tomó el lugar de Lira en el campo, ubicándose como pivote entre los centrales, siendo un nexo entre la defensa y el mediocampo.

Amaury García de Cruz Azul compitiendo con David Martínez de LAFC | MEXSPORT

Su mejor rendimiento se vio en la victoria 3-2 sobre Atlas en la ida: completó los 90 minutos sin fallar ninguno de sus 27 pases intentados, ganó los 5 duelos que disputó y no cometió ninguna infracción. Bajo la dirección de Huiqui, el mediocampista ha perfeccionado su capacidad de recuperación y distribución del balón en el centro del campo, convirtiéndose en una apuesta exitosa que hoy aporta equilibrio y dinamismo.

Por último, José Paradela cerró el círculo de la recuperación. El argentino arrastraba una sequía de seis partidos sin contribuir directamente en un gol antes de la llegada de Huiqui. Desde que el interino asumió, Paradela lleva tres partidos jugados y suma cuatro contribuciones directas: marcó y asistió ante Necaxa, asistió en la ida ante Atlas y marcó el gol de la victoria en la vuelta que le dio el pase a las Semifinales.

José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Cruz Azul vs Chivas