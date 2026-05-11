Así es el panorama del descenso en la Premier League

El Tottenham logró rescatar un empate ante el Leeds United en una jornada clave de la Premier League; sin embargo, el resultado no fue suficiente para alejar la preocupación en el norte de Londres. Los Spurs continúan comprometidos en la lucha por no descender y cada punto comienza a ser determinante en el cierre de temporada.

El empate fue celebrado por la afición del Tottenham debido a que el equipo evitó una derrota que pudo complicar aún más su situación. No obstante, el panorama sigue siendo alarmante, ya que el West Ham se mantiene muy cerca en la tabla general y todavía tiene posibilidades de salir de la zona baja en las últimas fechas del campeonato.

Dominic Calvert-Lewin marca penal en el partido de Tottenham contra Leeds United | AP

Así está la pelea por el descenso en la Premier League

La batalla por evitar el descenso en Inglaterra se ha convertido en uno de los temas más intensos de la recta final del torneo. Wolverhampton y Burnley ya perdieron la categoría de manera oficial, por lo que queda un último boleto al descenso que, hasta el momento, parece disputarse principalmente entre Tottenham y West Ham.

Actualmente, los Spurs ocupan el lugar 17 de la clasificación con 38 puntos, mientras que el West Ham aparece en la posición 18 con 36 unidades. La diferencia mínima mantiene la presión sobre ambos clubes, especialmente considerando que quedan pocas jornadas por disputarse en la temporada.

Aunque equipos como Nottingham Forest, Crystal Palace y Leeds United todavía no aseguran completamente su permanencia, la realidad es que Tottenham y West Ham son los conjuntos más comprometidos por el momento. Ambos clubes atraviesan campañas irregulares y cualquier error podría ser definitivo.

Jugadores de West Ham y Arsenal durante el partido de Premier League | AP

Los últimos partidos de Tottenham y West Ham en la Premier League

El cierre de temporada luce sumamente complicado para ambos clubes londinenses. Tottenham todavía deberá enfrentar a Chelsea y Everton en sus últimos compromisos del campeonato, encuentros en los que estará obligado a sumar puntos para evitar caer a la zona roja de manera definitiva.

Por su parte, el West Ham también tendrá un calendario de alta tensión en la recta final del torneo. Los Hammers se medirán ante Newcastle United y Leeds United, dos partidos que podrían definir su permanencia en la Premier League para la próxima temporada.