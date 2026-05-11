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Junior H revela por qué se aleja de los narcocorridos: “La música implica una responsabilidad”

Junior H participó en La Mañanera de Claudia Sheinbaum para presentar la segunda edición del concurso “México Canta”.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:45 - 11 mayo 2026
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El cantante de corridos tumbados participó en Palacio Nacional para presentar “México Canta”

El cantante Junior H sorprendió este lunes 11 de mayo al modificar públicamente su postura sobre los narcocorridos durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. El intérprete de regional mexicano aseguró que decidió cambiar el enfoque de sus canciones tras comprender el impacto que tiene en las nuevas generaciones.

Acompañado por la cantante Majo Aguilar, el artista guanajuatense formó parte de la presentación de la segunda edición del concurso “México Canta”, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura federal para promover nuevas narrativas dentro de la música regional mexicana entre jóvenes de México y Estados Unidos.

“La música implica una responsabilidad”, declaró Junior H durante su participación en Palacio Nacional./ X

Durante su intervención en La Mañanera, Junior H reconoció que su visión artística cambió con el paso del tiempo y habló sobre la responsabilidad que implica tener millones de oyentes alrededor del mundo.

“Cuando te conviertes en referente para muchos y muchas, entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y, lo más importante, cómo construyen su futuro”, expresó el cantante.

¿Por qué Junior H decidió tomar distancia de los narcocorridos?

Durante su aparición en Palacio Nacional, el cantante de 26 años admitió que algunas de las historias narradas en sus primeras canciones no contribuían a transmitir mensajes positivos y aseguró que ahora busca conectar con los jóvenes desde otro enfoque emocional.

“Fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo”, afirmó el artista, quien actualmente suma más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Junior H también explicó que decidió transformar el contenido de sus canciones sin dejar de hablar sobre la realidad que viven muchas personas. “

“Decidí evolucionar como artista, tomar una ruta en mi crecimiento como persona (…) porque la cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla”, sostuvo durante el evento oficial.
Junior H y Majo Aguilar promovieron una iniciativa enfocada en impulsar canciones sin apología de la violencia./ Gobierno de México

El cantante aprovechó el espacio para promover proyectos como “Sadboys”, iniciativa enfocada en emociones y experiencias cotidianas de los jóvenes. Además, reiteró que busca utilizar su plataforma musical para transmitir mensajes más positivos y cercanos a su generación.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el objetivo de “México Canta” no es prohibir géneros musicales, sino abrir espacios para propuestas distintas dentro de la música regional mexicana. La funcionaria informó que el registro para el concurso estará disponible del 11 de mayo al 10 de junio a través de la plataforma oficial mexicocanta.gob.mx.

La convocatoria está dirigida a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de entre 18 y 29 años, quienes podrán participar como solistas, duetos o agrupaciones musicales, siempre que presenten canciones que no hagan apología de la violencia.

El cantante aseguró que decidió alejarse de los narcocorridos tras reconocer el impacto de su música en los jóvenes./ X
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