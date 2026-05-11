Ousmane Dembélé hace historia; gana el Jugador del Año de la Ligue 1 por segundo año consecutivo

La temporada de Ousmane Dembélé sigue sumando reconocimientos. El atacante del Paris Saint-Germain fue nombrado Jugador del Año de la Ligue 1 por segunda campaña consecutiva durante la ceremonia de los Trofeos UNFP.

El francés recibió el galardón tras una campaña en la que volvió a ser determinante para el conjunto parisino, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

Dembélé consolida su dominio en Francia

😂 Dembélé, Vitinha, Doué, ça joue bien mais ça chambre bien aussi ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/srv6Cly8nF — L1+ (@ligue1plus) May 11, 2026

Con este reconocimiento, Ousmane Dembélé reafirma el gran momento que atraviesa en el futbol europeo, siendo pieza clave en el proyecto del Paris Saint-Germain.