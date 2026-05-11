Ousmane Dembélé hace historia; gana el Jugador del Año de la Ligue 1 por segundo año consecutivo
La temporada de Ousmane Dembélé sigue sumando reconocimientos. El atacante del Paris Saint-Germain fue nombrado Jugador del Año de la Ligue 1 por segunda campaña consecutiva durante la ceremonia de los Trofeos UNFP.
El francés recibió el galardón tras una campaña en la que volvió a ser determinante para el conjunto parisino, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.
Dembélé consolida su dominio en Francia
😂 Dembélé, Vitinha, Doué, ça joue bien mais ça chambre bien aussi ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/srv6Cly8nF— L1+ (@ligue1plus) May 11, 2026
Con este reconocimiento, Ousmane Dembélé reafirma el gran momento que atraviesa en el futbol europeo, siendo pieza clave en el proyecto del Paris Saint-Germain.
El extremo francés ha logrado recuperar continuidad y protagonismo en París, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del club y en uno de los jugadores más determinantes de la liga francesa.