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Empelotados

Ousmane Dembélé hace historia; gana el Jugador del Año de la Ligue 1 por segundo año consecutivo

Ousmane Dembélé hace historia; gana el Jugador del Año de la Ligue 1 por segundo año consecutivo | Ligue1
Ousmane Dembélé hace historia; gana el Jugador del Año de la Ligue 1 por segundo año consecutivo | Ligue1
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:56 - 11 mayo 2026
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El delantero francés del Paris Saint-Germain volvió a ser reconocido como el mejor futbolista de la temporada en la Ligue 1, consolidándose como una de las grandes figuras del futbol francés.

La temporada de Ousmane Dembélé sigue sumando reconocimientos. El atacante del Paris Saint-Germain fue nombrado Jugador del Año de la Ligue 1 por segunda campaña consecutiva durante la ceremonia de los Trofeos UNFP.

El francés recibió el galardón tras una campaña en la que volvió a ser determinante para el conjunto parisino, destacando por su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

Dembélé consolida su dominio en Francia

Con este reconocimiento, Ousmane Dembélé reafirma el gran momento que atraviesa en el futbol europeo, siendo pieza clave en el proyecto del Paris Saint-Germain.

El extremo francés ha logrado recuperar continuidad y protagonismo en París, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del club y en uno de los jugadores más determinantes de la liga francesa.

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