¿'Gato' Ortiz pitará la Final si llega Cruz Azul? La polémica decisión si La Máquina avanza de Semis

A falta de que se disputen las Semifinales del Clausura 2025, el panorama arbitral para la serie por el título comienza a definirse. Aunque Marco Antonio Ortiz y César Arturo Ramos se perfilan como las cartas fuertes de la Comisión de Arbitraje para los duelos de Ida y Vuelta, respectivamente, la presencia del "Gato" pende de un hilo debido a un factor externo: el éxito deportivo de Cruz Azul.

Gato Ortiz | IMAGO7

'GATO' NO PITA A CRUZ AZUL

De acuerdo con información revelada por Eduardo Galván Basulto, exárbitro y colaborador de RÉCORD en el espacio Los Infiltrados, la designación de Ortiz para el primer capítulo de la Gran Final está condicionada a que La Máquina no consiga su boleto a la última instancia.

La razón principal radica en el historial reciente entre el silbante y el conjunto celeste. Cabe recordar la polémica final del Clausura 2024, donde el "Gato" fue el encargado de impartir justicia en aquel título que se le escapa a los celestes por un polémico penal. Para evitar suspicacias, la FMF optaría por no exponerlo nuevamente ante la institución de la Noria.

"Si Cruz Azul no llega a la Final, lo más seguro es que la Ida la va a arbitrar el 'Gato' (Ortiz) y la Vuelta César Ramos", sentenció Galván Basulto.

Marco Anotonio Ortiz, árbitro central de la Final | IMAGO7

PLAN B DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE

La Comisión de Arbitraje ya tendría trazada una ruta alternativa en caso de que los dirigidos por Martín Anselmi logren superar las Semifinales. Según lo revelado por el propio Basulto, el elegido para tomar el lugar de Ortiz en la Final de Ida sería Luis Enrique Santander.

"Si llega Cruz Azul a la Final para la Ida puede ser Santander", reveló Basulto sobre el plan de contingencia de la Federación.

Donde no parece haber dudas es en el partido definitivo. Independientemente de quiénes sean los finalistas, César Arturo Ramos Palazuelos se mantiene como el favorito para pitar el juego de Vuelta, consolidándose una vez más como el referente del arbitraje mexicano para los momentos de máxima tensión.

Santander, en un juego | IMAGO7