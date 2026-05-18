Agresión de un jugador de Santos al técnico Luis Michel mancha la Final Sub-19

La Final de la categoría Sub-19 de la Liga MX, en la que los Xolos de Tijuana se coronaron campeones frente a Santos Laguna, quedó marcada por un lamentable incidente de violencia. El jugador santista Axel Gaytán agredió al director técnico de Tijuana, el exguardameta Luis Michel, lo que provocó su expulsión y un conato de bronca.

El equipo fronterizo se alzó con el título tras imponerse con un marcador global de 4-1. La serie se había inclinado a su favor desde el partido de Ida en el Estadio Caliente, pero el encuentro de vuelta fue escenario de una conducta antideportiva.

Luis Michel, exportero mexicano | IMAGO7

El altercado se produjo al minuto 31, durante una disputa del balón cerca de la línea de banda. Según se aprecia en las imágenes, el entrenador Luis Michel se aproximó para decirle algo al futbolista de los Guerreros. La reacción de Gaytán fue inmediata: le lanzó el balón, impactándolo.

¿Qué repercusiones tuvo la acción de Gaytán?

El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. No obstante, mientras se retiraba del campo, el mediocampista encaró nuevamente a Michel y lo empujó, provocando que el técnico cayera al césped. Esta acción desató la furia de los jugadores de Xolos, quienes corrieron a defender a su entrenador, vaciando ambas bancas en un tenso enfrentamiento que, afortunadamente, no escaló a mayores.

¿Por qué el futbolista mexicano es tan mediocre?



Muy fácil. Esto pasó hoy en la final de la Sub-19 entre Xolos y santos, el jugador Axel Gaytán del equipo perdedor con actitud reprobable hacia un DT… pic.twitter.com/JnB9L8tQis — Mansi 💤 (@mansxlla) May 17, 2026

A pesar del incidente, el partido continuó. Tijuana selló su victoria en el partido de vuelta con un marcador de 1-0, gracias a un gol de Diego Sánchez al minuto 72, confirmando su superioridad en la eliminatoria.

Se espera que Axel Gaytán enfrente una sanción severa por su comportamiento, tanto por parte de la Liga MX como internamente en su club. Asimismo, se anticipa que se abra una investigación para esclarecer qué palabras le dirigió el técnico de Xolos al jugador que pudieron haber desencadenado la violenta reacción.