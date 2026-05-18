¡Imbatibles en casa! Barcelona ganó todos sus partidos como local en LaLiga

Les Corts se vistió de gala para la despedida de Robert Lewandowski, quien dejará al Barcelona al final de la temporada. ¿Cómo darle un digno adiós a una leyenda? Con la victoria número 19 como local en LaLiga.

Dicho triunfo blaugrana significó un registro histórico en el balompié español, pues el conjunto de Hansi Flick se convirtió en el primer equipo en toda la historia en ganar 19 de 19 partidos.

Antes de que el Barcelona lograra dicho hito, el Real Madrid tuvo el registro de partidos perfectos como local. El equipo merengue consiguió dicha marca en la Temporada 1985/86, recordada por ser la primera de Hugo Sánchez en la Casa Blanca con 17 de 17 victorias en casa.

Barcelona celebra con Lewandowski su último juego en el Spotify Camp Nou | AP

¿Cómo fue el triunfo 19 del Barcelona en casa?

El Barcelona volvió a hacer del Spotify Camp Nou una fiesta al imponerse 3-1 al Real Betis en la Jornada 37 de LaLiga, en un partido cargado de emociones tanto por lo deportivo como por lo simbólico. El conjunto dirigido por Hansi Flick respondió tras su tropiezo previo y reafirmó su dominio en la cima con una actuación convincente ante su afición.

Fue al minuto 28 cuando el brasileño Raphinha abrió el marcador con un preciso disparo de tiro libre, premiando el dominio culé. Antes, el Betis había sufrido un gol anulado a Abde Ezzalzouli por fuera de juego, lo que reflejaba que la visita también tenía argumentos para competir en el partido.

Robert Lewandowski, leyenda blaugrana | AP

El segundo tiempo en el Camp Nou

En el segundo tiempo, el duelo se volvió más abierto. El Betis encontró espacios y generó oportunidades, pero el Barcelona golpeó nuevamente al 62', cuando Raphinha firmó su doblete con una definición certera que encaminaba la victoria blaugrana. Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar.

Tras una revisión del VAR al minuto 66, el árbitro señaló penal a favor del Betis, e Isco no falló desde los once pasos al 69', devolviendo la tensión al partido. Los verdiblancos rozaron el empate poco después, pero la defensa local logró sostener la ventaja en momentos clave.