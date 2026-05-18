Paco Jémez lanza elogios a la Liga MX y manda apoyo al Cruz Azul para la Final

La Máquina del Cruz Azul son los flamantes finalistas del Clausura 2026 tras dejar en el camino a las Chivas, un gol en la segunda mitad, por conducto de Palavecino, de la Vuelta de Semifinales haría la diferencia para que los Cementeros busquen el título.

¿Qué escribió Paco Jémez?

La espectacular serie entre celestes y rojiblancos dejó grandes sensaciones que llegó a ser tema de conversación hasta Europa, y es que Paco Jémez reaccionó a esta gesta y lanzó sus elogios además de mostrar su apoyo para su exequipo.

“No cabe duda: la Liguilla mexicana saca lo mejor de cada equipo. ¡Qué pedazo de eliminatoria nos regalaron Cruz Azul y Chivas, cojones!”, destacó el que fuera entrenador del Cruz Azul a través de su cuenta oficial de X.

Paco Jémez | @WestHam

Finalmente, Jémez, lanzó sus buenas vibras para los dirigidos por Joel Huiqui: “Palmas para estos dos planteles que se dejaron la piel y honraron al futbol. ¡Y ahora, a muerte con la Máquina de la Cruz Azul, a por todas

¿Cómo fue el pase a la Final del Cruz Azul?

Después de una llave abierta tras la Ida que dejó un empate a dos tantos, La Máquina fue al Estadio Jalisco para hacer la travesura para derrotar 2-1 a Chivas y con un marcador global de 4-3, selló su pase a la disputa por el campeonato en la cancha del Estadio Jalisco.

El encuentro arrancó con intensidad y bastaron apenas unos minutos para que llegara el primer gol de la noche. En una aproximación de Cruz Azul, el balón llegó a los pies de Jeremy Márquez en los linderos del área. El mediocampista no dudó y sacó un potente disparo que venció a Óscar Whalley.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | MEXSPORT

Omar Govea tomó el balón en tres cuartos de cancha y, al encontrar espacio, sacó un disparo seco y potente que se incrustó en el arco celeste para desatar la locura en las tribunas tan solo minutos del tanto de la visita.

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, Cruz Azul comenzó a adueñarse del partido. El conjunto celeste tomó el control de las acciones y empezó a generar peligro constante sobre el arco rojiblanco, obligando a Óscar Whalley a convertirse en figura para evitar la caída de su marco.

Palavecino y Sepúlveda en la Semifinal de Inda entre Cruz Azul y Chivas |MEXSPORT