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Empelotados

¡De regreso a casa! Chivahermanos ya estaban listos para celebrar en La Minerva el pase a la Final, pero…

Ramiro Pérez Vásquez 17:47 - 17 mayo 2026
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La eliminación de las Chivas terminó con todos los festejos por los aficionados

Momento de desilusión vivieron algunos aficionados de las Chivas que ya se encontraban en La Minerva para celebrar el pase a la Final del Clausura 2026; sin embargo, la derrota ante el Cruz Azul terminó por apagar la ilusión.

A través de redes sociales se pudieron captar como Chivahermanos se encontraban en el lugar que se ha vuelto emblemático para las celebraciones, especialmente por parte del cuadro Rojiblanco; pero, en esta ocasión no contaban con el rival.

En imágenes se pueden apreciar como al menos dos aficionados se encaminaron de regreso a casa, incluso con los cohetes cargando. Además de que ya se había instalado un grupo de seguridad para salvaguardar. 

¿Cómo fue la triste eliminación? 

Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco y, con un marcador global de 4-3, selló su pase a la disputa por el campeonato. En una noche vibrante en el Coloso de la Calzada Independencia.

Jesús Orozco Chiquete y Hugo Camberos, jugadores de Cruz Azul y Chivas | IMAGO7

En una aproximación de Cruz Azul, el balón llegó a los pies de Jeremy Márquez en los linderos del área. El mediocampista no dudó y sacó un potente disparo que venció a Óscar Whalley para abrir el marcador y silenciar el Jalisco.

A pesar del golpe anímico, la afición rojiblanca no dejó de alentar y el premio llegó rápidamente para los locales. Omar Govea tomó el balón en tres cuartos de cancha y, al encontrar espacio, sacó un disparo seco y potente que se incrustó en el arco celeste para empatar.

Ángel Sepúlveda disutando un balón con Chivas | MEXSPORT

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, Cruz Azul comenzó a adueñarse del partido. El conjunto celeste tomó el control de las acciones y empezó a generar peligro constante sobre el arco rojiblanco, obligando a Óscar Whalley a convertirse en figura para evitar la caída de su marco.

Chivas tras caer ante Cruz Azul | MEXSPORT

Palavecino sentenció a las Chivas 

Finalmente cayó el segundo tanto de Cruz Azul. Palavecino sacó un zurdazo que se desvió en el camino, dejando sin oportunidad de reacción a Whalley. El balón terminó pegado al poste para devolverle la ventaja a los celestes y encaminar la clasificación.

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