¡De regreso a casa! Chivahermanos ya estaban listos para celebrar en La Minerva el pase a la Final, pero…
Momento de desilusión vivieron algunos aficionados de las Chivas que ya se encontraban en La Minerva para celebrar el pase a la Final del Clausura 2026; sin embargo, la derrota ante el Cruz Azul terminó por apagar la ilusión.
A través de redes sociales se pudieron captar como Chivahermanos se encontraban en el lugar que se ha vuelto emblemático para las celebraciones, especialmente por parte del cuadro Rojiblanco; pero, en esta ocasión no contaban con el rival.
En imágenes se pueden apreciar como al menos dos aficionados se encaminaron de regreso a casa, incluso con los cohetes cargando. Además de que ya se había instalado un grupo de seguridad para salvaguardar.
¡QUE SIEMPRE NO! 🥺— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 17, 2026
Algunos aficionados de las Chivas ya estaban en la Minerva para festejar el pase a la final. Sin embargo, perdieron y se regresaron tristes a sus casas.
Ya llevaban hasta cohetes y los de seguridad ya estaban listos. pic.twitter.com/JbqEemedRB
¿Cómo fue la triste eliminación?
Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco y, con un marcador global de 4-3, selló su pase a la disputa por el campeonato. En una noche vibrante en el Coloso de la Calzada Independencia.
En una aproximación de Cruz Azul, el balón llegó a los pies de Jeremy Márquez en los linderos del área. El mediocampista no dudó y sacó un potente disparo que venció a Óscar Whalley para abrir el marcador y silenciar el Jalisco.
A pesar del golpe anímico, la afición rojiblanca no dejó de alentar y el premio llegó rápidamente para los locales. Omar Govea tomó el balón en tres cuartos de cancha y, al encontrar espacio, sacó un disparo seco y potente que se incrustó en el arco celeste para empatar.
Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, Cruz Azul comenzó a adueñarse del partido. El conjunto celeste tomó el control de las acciones y empezó a generar peligro constante sobre el arco rojiblanco, obligando a Óscar Whalley a convertirse en figura para evitar la caída de su marco.
Palavecino sentenció a las Chivas
Finalmente cayó el segundo tanto de Cruz Azul. Palavecino sacó un zurdazo que se desvió en el camino, dejando sin oportunidad de reacción a Whalley. El balón terminó pegado al poste para devolverle la ventaja a los celestes y encaminar la clasificación.
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