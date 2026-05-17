¡De regreso a casa! Chivahermanos ya estaban listos para celebrar en La Minerva el pase a la Final, pero…

Momento de desilusión vivieron algunos aficionados de las Chivas que ya se encontraban en La Minerva para celebrar el pase a la Final del Clausura 2026; sin embargo, la derrota ante el Cruz Azul terminó por apagar la ilusión.

A través de redes sociales se pudieron captar como Chivahermanos se encontraban en el lugar que se ha vuelto emblemático para las celebraciones, especialmente por parte del cuadro Rojiblanco; pero, en esta ocasión no contaban con el rival.

En imágenes se pueden apreciar como al menos dos aficionados se encaminaron de regreso a casa, incluso con los cohetes cargando. Además de que ya se había instalado un grupo de seguridad para salvaguardar.

¡QUE SIEMPRE NO! 🥺



Algunos aficionados de las Chivas ya estaban en la Minerva para festejar el pase a la final. Sin embargo, perdieron y se regresaron tristes a sus casas.



Ya llevaban hasta cohetes y los de seguridad ya estaban listos. pic.twitter.com/JbqEemedRB — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 17, 2026

¿Cómo fue la triste eliminación?

Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en la cancha del Estadio Jalisco y, con un marcador global de 4-3, selló su pase a la disputa por el campeonato. En una noche vibrante en el Coloso de la Calzada Independencia.

Jesús Orozco Chiquete y Hugo Camberos, jugadores de Cruz Azul y Chivas | IMAGO7

En una aproximación de Cruz Azul, el balón llegó a los pies de Jeremy Márquez en los linderos del área. El mediocampista no dudó y sacó un potente disparo que venció a Óscar Whalley para abrir el marcador y silenciar el Jalisco.

A pesar del golpe anímico, la afición rojiblanca no dejó de alentar y el premio llegó rápidamente para los locales. Omar Govea tomó el balón en tres cuartos de cancha y, al encontrar espacio, sacó un disparo seco y potente que se incrustó en el arco celeste para empatar.

Ángel Sepúlveda disutando un balón con Chivas | MEXSPORT

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, Cruz Azul comenzó a adueñarse del partido. El conjunto celeste tomó el control de las acciones y empezó a generar peligro constante sobre el arco rojiblanco, obligando a Óscar Whalley a convertirse en figura para evitar la caída de su marco.

Chivas tras caer ante Cruz Azul | MEXSPORT

Palavecino sentenció a las Chivas