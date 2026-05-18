Hansi Flick se rinde ante Robert Lewandowski: "es una leyenda"

Robert Lewandowski se despidió del Camp Nou y del Barcelona como se lo merece: con una ovación que empezó en Les Corts y se extendió hasta La Rambla. Sin embargo, Tito no solamente recibió aplausos, sino que también palabras de los hombres que lo acompañaron en su aventura por Cataluña, como el caso de Hansi Flick.

Después de la victoria ante el Real Betis, el estratega alemán comentó a los medios del Barça sus impresiones con respecto a la despedida del Bombardero Polaco. Emocionado, pero a la vez sereno, Flick calificó a Lewandowski como lo que es: una leyenda.

"Es una leyenda. Nos ha regalado muchos momentos inolvidables. Nos dio muchos goles y solamente tengo buenos recuerdos con él", comentó el entrenador alemán.

Robert Lewandowski, leyenda blaugrana | AP

El triunfo del Barcelona en el Camp Nou

El Barcelona volvió a hacer del Spotify Camp Nou una fiesta al imponerse 3-1 al Real Betis en la Jornada 37 de LaLiga, en un partido cargado de emociones tanto por lo deportivo como por lo simbólico. El conjunto dirigido por Hansi Flick respondió tras su tropiezo previo y reafirmó su dominio en la cima con una actuación convincente ante su afición.

Fue al minuto 28 cuando el brasileño Raphinha abrió el marcador con un preciso disparo de tiro libre, premiando el dominio culé. Antes, el Betis había sufrido un gol anulado a Abde Ezzalzouli por fuera de juego, lo que reflejaba que la visita también tenía argumentos para competir en el partido.

Raphinha y jugadores del Barcelona | AP

¿Cómo fue el segundo tiempo?

En el segundo tiempo, el duelo se volvió más abierto. El Betis encontró espacios y generó oportunidades, pero el Barcelona golpeó nuevamente al 62', cuando Raphinha firmó su doblete con una definición certera que encaminaba la victoria blaugrana. Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar.

Tras una revisión del VAR al minuto 66, el árbitro señaló penal a favor del Betis, e Isco no falló desde los once pasos al 69', devolviendo la tensión al partido. Los verdiblancos rozaron el empate poco después, pero la defensa local logró sostener la ventaja en momentos clave.