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Futbol

¡Pumas sueña con la Final! Así fue el espectacular recibimiento en CU ante Pachuca

Increíble mosaico de Pumas ante Pachuca | IMAGO 7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:07 - 17 mayo 2026
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La afición auriazul pintó de oro el Estadio Olímpico Universitario y respaldó el proyecto de Efraín Juárez en la Semifinal de Vuelta

Pumas vivió una auténtica fiesta en el Estadio Olímpico Universitario previo al duelo de Vuelta de las Semifinales frente a Pachuca.

Miles de aficionados universitarios abarrotaron Ciudad Universitaria y protagonizaron un impresionante mosaico con los colores auriazules con la frase “Vamos UNAM”, además de un espectacular show de pirotecnia que encendió el ambiente desde antes del silbatazo inicial.

El mensaje fue claro: la afición cree plenamente en la remontada y en el proyecto encabezado por Efraín Juárez, quien ha logrado devolverle identidad y competitividad al conjunto universitario.

Mosaico de Pumas ante Pachuca | IMAGO 7
Mosaico de Pumas ante Pachuca | IMAGO 7

Pumas dominó, pero no logró romper el cero

Durante los primeros 45 minutos, Pumas mostró intensidad y fue el equipo que más insistió al ataque. Los universitarios tocaron constantemente la puerta rival, generando aproximaciones peligrosas y obligando a Pachuca a replegarse en varios lapsos del encuentro.

Sin embargo, la contundencia volvió a ser el gran pendiente del cuadro auriazul, que no pudo capitalizar sus oportunidades frente al arco hidalguense.

Por su parte, Pachuca apostó por mantener el orden defensivo y esperar algún contragolpe que pudiera sorprender a los locales.

Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT
Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT

Todo se definirá en el complemento

Con el marcador 0-0 al descanso, la eliminatoria permanece completamente abierta y el segundo boleto a la Final de momento es para Pachuca.

Pumas mantiene viva la esperanza gracias al apoyo de su gente y buscará en el segundo tiempo concretar las oportunidades que generó durante la primera mitad, mientras que Pachuca intentará resistir la presión para poder pasar a la Final del futbol mexicano a enfrentarse ante Cruz Azul.

Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT
Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT
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