¡Bajas en América! Figuras que se pueden ir después de la Copa del Mundo

América se alista para una reconstrucción. Tras sumar su tercer temporada sin títulos, las Águilas están buscando mejorar su plantilla para poder pelear una vez más por los campeonatos, sin embargo, parece que el camino será más complicado de los esperado debido a las posibles bajas del club tras la Copa del Mundo.

Tras la eliminación ante Club Universidad en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, América sufrió la baja de su entrenador asistente Paulo Victor, además Jonathan Dos Santos también apunta a dejar al club forzando a la directiva a hacer movimientos para la próxima campaña.

Más bajas de América

Ahora América se encuentra de vacaciones, pero su directiva ya empieza a analizar algunos movimientos para reforzar su plantilla, especialmente por las posibles bajas que podría afrontar una vez terminada la Copa del Mundo.

De acuerdo con información de RÉCORD, hay al menos tres jugadores clave del equipo azulcrema que podrían dejar al equipo una vez terminado el torneo veraniego, siempre y cuando el club reciba una buena oferta.

El XI de América ante Pumas | MEXSPORT

Una de las bajas más importantes de América podría ser la de Alejandro Zendejas. El delantero se coló a la lista final de Estados Unidos para la justa mundialista y, en caso de tener una buena participación con su equipo.

El delantero norteamericano termina su contrato hasta verano del 2027, por lo que, en caso de recibir una buena oferta, Zendejas deberá llegar si o si a Coapa para poder buscar su transferencia rumbo al futbol europeo.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

Otro caso que podría salir de América es, Sebastián Cáceres. El futbolista uruguayo formó parte de la convocatoria de Marcelo Bielsa para el torneo de este verano y, en caso de poder tener una buena participación, finalmente podría cumplirse el sueño de viajar al extranjero, algo que ha estado buscando desde hace tiempo.

Además, está el caso de Brain Rodríguez que, al igual que Cáceres, representará a Uruguay en la Copa del Mundo. El Rayito ha estado en el radar de varios equipos en el extranjero, incluso rechazó una oferta de Arabia el pasado mercado. En caso de tener buenos minutos con la selección charrúa quizá algún equipo en Europa o incluso en sudamérica podría interesarse por el extremo.

Brian Rodríguez en lamento en el partido entre América y Toluca | IMAGO 7