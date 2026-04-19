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Lucha

Shocker reaparece en Tampico entre preocupación y ovación

Shocker volvió a los cuadrilateros | Facebook: La Tijera Lucha Libre
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:19 - 18 abril 2026
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El “Siempre Guapo” mostró dificultad al bajar las escaleras, pero cambió el gesto al pisar el ring y conectó de inmediato con la afición

Shocker volvió a presentarse ante el público en Tampico, generando todo tipo de reacciones desde su llegada.

El luchador fue captado con cierta dificultad para descender las escaleras rumbo al cuadrilátero, lo que encendió la preocupación entre los asistentes. Sin embargo, una vez dentro del ring, la historia fue distinta.

Shocker en acción
@tampicoluchafan

Así se presentó Shocker en Tampico.

♬ sonido original - Tampico Lucha Fan 🐊

Del gesto serio a la conexión con la gente

Al escuchar la respuesta del público, el “Siempre Guapo” cambió completamente su actitud, mostrando energía y carisma, elementos que lo han caracterizado a lo largo de su carrera.

La afición respondió de inmediato, reconociendo a una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana, en una aparición que no pasó desapercibida.

Shocker | X: @LuchaLibreYYa
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