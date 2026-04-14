¡Ha Vuelto! WWE anuncia gira por Sudamérica

World Wrestling Entertaiment anunció por medio de su portal oficial, el llamado WWE South America Live Tour que tendrá lugar en países como Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. La empresa de wrestling regresará a América del Sur después de casi una década.

El luchador Penta Zero Miedo fue el encargado de dar la noticia por medio de un video corto que se compartió en las redes oficiales de la compañía de entretenimiento deportivo.

Penta Zero Miedo haciéndo su entrada en WWE l INSTA: @penta_zero_miedo

Fechas del WWE South America Live Tour

WWE durante un evento en Arabia Saudita l AP

La aventura comenzará el miércoles 9 de septiembre en la ciudad de Quito, Ecuador. El recinto donde tendrá lugar el evento será el Coliseo General Rumiñahui.

Los gladiadores seguirán con la gira en Bogotá, Colombia y llegan directamente al Movistar Arena para completar la segunda fecha, ahora en territorio cafetalero.

Continuando con la tercera fecha del torneo, ahora las superestrellas aterrizarán en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se presentarán en la Movistar Arena del país de los cortes de carne.

El viaje tendrá su clausura en territorio andino, cuando los luchadores lleguen a Santiago de Chile para ver acción en la Movistar Arena. Con esta última función, WWE cierra una nueva gira en territorio sudamericano que no ocurría desde 2019

Cartelera oficial para las cuatro noches

La empresa estadounidense no ha dado a conocer oficialmente quienes serán los atletas que participarán en las fechas por América del Sur. De acuerdo al video publicado, se especula que Penta Zero Miedo sea uno de los estelares.