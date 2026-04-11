Alberto “N” llevará su proceso en libertad; juez define medida tras reanudación de audiencia

Este sábado inició alrededor de la 1:00 de la tarde la segunda audiencia en contra de Alberto “N”, ex luchador de la WWE, acusado de presunta violencia en contra de su pareja sentimental, en el centro penal de La Pila, en San Luis Potosí.

Después de aproximadamente una hora y media, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, al considerar que existen datos de prueba suficientes para que el caso continúe en la siguiente etapa.

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La audiencia entró en receso y fue retomada después de las 3:00 de la tarde, momento en el que se definió la medida cautelar. La autoridad judicial resolvió que el ex gladiador podrá enfrentar el proceso en libertad condicional, bajo las restricciones correspondientes.

Este avance se da luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional en la audiencia inicial, lo que permitió ampliar el plazo para la definición de su situación jurídica.

Alberto N fue detenido por presunta agresión en contra de su pareja./ X

¿Álberto 'N? llegó a un acuerdo con su pareja?

En paralelo, de manera extraoficial han trascendido versiones sobre un presunto acuerdo con su pareja sentimental como parte de una posible reparación del daño, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades. Trascendió que fue un monto de alrededor de un millón de pesos pero la ifnormación no se ha podido corroborar.

De acuerdo a Milenio dentro de las medidas cautelares impuestas a Alberto 'N' se encuentra asisitir a terapias de rehabilitación para agresores, no tener acercamientos con su pareja y el pago de la reparación de daños.

Alberto N | Imago7

¿En que condiciones queda Alberto "N"?

Con esta resolución, el caso seguirá su curso legal con Alberto “N” en libertad, a la espera de las siguientes etapas del proceso.