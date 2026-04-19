WrestleMania 42 se llena de estrellas dentro y fuera del ring
WrestleMania 42 volvió a demostrar su alcance global al mezclar lucha libre con figuras reconocidas de otras industrias, generando momentos virales y apariciones inesperadas.
Noche 1 con sabor deportivo y viral
La primera noche tuvo una fuerte presencia de atletas y creadores de contenido. Entre los invitados destacó Jahmyr Gibbs, junto al ala cerrada de los San Francisco 49ers George Kittle, quien ya es un rostro habitual en este tipo de eventos. También estuvo presente la estrella de la NBA Tyrese Haliburton.
George Kittle chugging Tyrese Haliburton’s beer 😂 #WrestleMania pic.twitter.com/jP7FxfbEa2— Netflix Sports (@netflixsports) April 18, 2026
A ellos se sumó Pat McAfee en el Main Event de la noche junto a Jelly Roll, y el creador de contenido IShowSpeed, quien incluso dio el salto al ring y participó físicamente en el espectáculo en la lucha de apertura.
.@ishowspeedsui absolutely crushed it last night at #WrestleMania Saturday! 👏👏👏 pic.twitter.com/NWHuGIu1uW— WWE (@WWE) April 19, 2026
Noche 2: Eleva el espectáculo
Para la segunda noche, WrestleMania mantuvo el nivel de celebridades. George Kittle repitió aparición, consolidándose como un invitado recurrente en este tipo de escenarios.
Además, el show contó con la presencia del exjugador de la NFL Rob Gronkowski, quien ya tiene historia con WWE en WrestleMania.
George Kittle & Rob Gronkowski had a beer chugging contest at WrestleMania 😂— SportsCenter (@SportsCenter) April 19, 2026
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El toque musical lo puso Joe Jonas, quien fue el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, sumando un momento especial previo a la acción en el ring.