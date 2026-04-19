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Lucha

WrestleMania 42 se llena de estrellas dentro y fuera del ring

Speed terminó festejando con los que eran sus rivales | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:46 - 19 abril 2026
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WrestleMania 42 no solo reúne a las grandes figuras de WWE, también ha contado con la presencia de celebridades del deporte y el entretenimiento que han robado reflectores en ambas noches

WrestleMania 42 volvió a demostrar su alcance global al mezclar lucha libre con figuras reconocidas de otras industrias, generando momentos virales y apariciones inesperadas.

Noche 1 con sabor deportivo y viral

La primera noche tuvo una fuerte presencia de atletas y creadores de contenido. Entre los invitados destacó Jahmyr Gibbs, junto al ala cerrada de los San Francisco 49ers George Kittle, quien ya es un rostro habitual en este tipo de eventos. También estuvo presente la estrella de la NBA Tyrese Haliburton.

A ellos se sumó Pat McAfee en el Main Event de la noche junto a Jelly Roll, y el creador de contenido IShowSpeed, quien incluso dio el salto al ring y participó físicamente en el espectáculo en la lucha de apertura.

Noche 2: Eleva el espectáculo

Para la segunda noche, WrestleMania mantuvo el nivel de celebridades. George Kittle repitió aparición, consolidándose como un invitado recurrente en este tipo de escenarios.

Además, el show contó con la presencia del exjugador de la NFL Rob Gronkowski, quien ya tiene historia con WWE en WrestleMania.

El toque musical lo puso Joe Jonas, quien fue el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, sumando un momento especial previo a la acción en el ring.

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