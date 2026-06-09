Presidente de Portugal encomienda a la selección ganar el Mundial en honor a Diogo Jota

En la despedida oficial del equipo antes de su viaje al Mundial de 2026, el presidente portugués, António José Seguro, instó a los jugadores a traer el trofeo a casa en memoria del fallecido delantero Diogo Jota.

El acto tuvo lugar en la Ciudad del Futbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, donde el equipo liderado por Cristiano Ronaldo se prepara para el torneo. Durante la ceremonia, el propio Cristiano entregó al mandatario una camiseta firmada por toda la plantilla como símbolo de su compromiso.

António José Seguro y Cristiano Ronaldo | @selecaoportugal

¿Qué dijo António José Seguro?

Seguro dirigió unas emotivas palabras al equipo, pidiéndoles que su rendimiento en el campo sea "más que la suma de la inteligencia, la calidad y el talento que cada uno tiene individualmente".

"Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota", declaró el presidente, recordando al delantero del Liverpool, quien perdió la vida en un trágico accidente de tráfico en Zamora, España, el pasado julio.

"El país cree en ustedes, hágannos soñar. Traigan a Portugal el trofeo que nos falta", concluyó el jefe de Estado, transmitiendo el anhelo de toda una nación.

Diogo Jota con Liverpool l AP

Las palabras de Roberto Martínez

El seleccionador, el español Roberto Martínez, expresó su gratitud por el apoyo presidencial, afirmando que les da "aún más fuerza para el desafío" que se avecina. "Puedo decir que la selección lo dará todo por Portugal y saldrá al campo con la responsabilidad de llevar los sueños de millones de portugueses", aseguró Martínez.

La selección lusa tiene programado su viaje a Norteamérica para el próximo viernes. Antes, este miércoles, jugará su último amistoso de preparación contra Nigeria, después de haber vencido a Chile por 2-1 en su primer encuentro.

En la fase de grupos del Mundial, Portugal competirá en el Grupo K, donde se enfrentará a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.