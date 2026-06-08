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Futbol

¿Cuándo y contra quién debuta Portugal en el Mundial 2026?

Selección de Portugal | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:47 - 08 junio 2026
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La selección lusitana iniciará su camino en la Copa del Mundo enfrentando a República Democrática del Congo en Houston

Portugal ya conoce el calendario que deberá recorrer en la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que buscará conquistar por primera vez el título mundial de la mano de una generación encabezada por Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y compañía.

El combinado dirigido por Roberto Martínez quedó ubicado en el Grupo K y hará su presentación el próximo 17 de junio, cuando se enfrente a República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Nations League de UEFA l MEXSPORT

Así será el camino de Portugal en la Fase de Grupos

Después de su debut ante el conjunto africano, Portugal volverá a jugar el 23 de junio frente a Uzbekistán, también en Houston. Finalmente, cerrará la Fase de Grupos el 27 de junio contra Colombia en Miami, en lo que apunta a ser el duelo más atractivo del sector.

El Grupo K está conformado por Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, con los lusitanos y los cafetaleros como principales candidatos para avanzar a la ronda de eliminación directa.

Portugal vence a Chile l AP

Cristiano Ronaldo buscará otra página histórica

La Copa del Mundo de 2026 podría representar una de las últimas oportunidades para Cristiano Ronaldo de conquistar el único gran título que falta en su impresionante carrera. Portugal llega al torneo con una plantilla llena de talento y la expectativa de pelear por los primeros puestos del campeonato.

Calendario de Portugal en el Mundial 2026:

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo (Houston)

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán (Houston)

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami)

Selección de Portugal, en el Estadio Banorte, previo al duelo ante México | IMAGO7
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