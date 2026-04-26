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¡Histórico! Sabastian Sawe rompe el récord mundial del maratón en Londres

Sabastian Sawe hace historia en Londres | AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:06 - 26 abril 2026
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El atleta keniano hizo historia al bajar de las dos horas en una carrera oficial

Sabastian Sawe hizo historia en el maratón de Londres al imponer un nuevo récord mundial tras detener el cronómetro en 1:59:30, convirtiéndose en el primer corredor en bajar de las dos horas en condiciones oficiales de competencia.

Con este logro, Sabastian Sawe no solo rompe una barrera histórica, sino que redefine los límites del atletismo, dejando claro que el maratón sigue evolucionando más de un siglo después de su estandarización.

Un tiempo histórico… en una distancia con historia

La hazaña del keniano toma aún más relevancia al tratarse de una distancia con un origen peculiar. El maratón no siempre midió los actuales 42 kilómetros, ya que en sus primeras ediciones rondaba los 36 km.

Sabastian Sawe en Londres | AFP

Fue durante los Juegos Olímpicos de Londres 1908 cuando la distancia cambió definitivamente. La razón fue poco común: la reina Alejandra de Dinamarca pidió que la ruta pasara frente al Castillo de Windsor para poder ver a los corredores, lo que obligó a extender el recorrido.

Desde entonces, la distancia oficial quedó fijada en 42.195 kilómetros, una medida que se mantiene hasta la actualidad y sobre la que Sawe acaba de escribir una nueva página dorada.

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