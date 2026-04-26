¡Histórico! Sabastian Sawe rompe el récord mundial del maratón en Londres

Sabastian Sawe hizo historia en el maratón de Londres al imponer un nuevo récord mundial tras detener el cronómetro en 1:59:30, convirtiéndose en el primer corredor en bajar de las dos horas en condiciones oficiales de competencia.

Con este logro, Sabastian Sawe no solo rompe una barrera histórica, sino que redefine los límites del atletismo, dejando claro que el maratón sigue evolucionando más de un siglo después de su estandarización.

Watch Sabastian Sawe 🇰🇪 run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!!🤯🔥



First man ever to break 2 hours in a marathon.



2. Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41

3. Jacob Kiplimo 🇺🇬 2:00:28



All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 26, 2026

Un tiempo histórico… en una distancia con historia

La hazaña del keniano toma aún más relevancia al tratarse de una distancia con un origen peculiar. El maratón no siempre midió los actuales 42 kilómetros, ya que en sus primeras ediciones rondaba los 36 km.

Sabastian Sawe en Londres | AFP

Fue durante los Juegos Olímpicos de Londres 1908 cuando la distancia cambió definitivamente. La razón fue poco común: la reina Alejandra de Dinamarca pidió que la ruta pasara frente al Castillo de Windsor para poder ver a los corredores, lo que obligó a extender el recorrido.

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



🏃‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/8SbyxBEbm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026