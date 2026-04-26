¿Envenenamiento? Coco Gauff termina vomitando en el Masters de Madrid

Coco Gauff l AP
Ramiro Pérez Vásquez 09:58 - 26 abril 2026
Entre un misterioso virus y una intoxicación alimentaria, nadie sabe con certeza qué ocurrió

El Mutua Madrid Open 2026 está siendo sacudido por una serie de abandonos causados por una intoxicación alimentaria. La última baja es la de Liudmila Samsonova, quien esta mañana anunció su retirada del torneo, y por la tarde Coco Gauff terminó vomitando en la pista.

Gauff es la tenista más reciente en engrosar la larga lista de afectadas por un virus que circula en el circuito durante el Mutua Madrid Open. Ayer fue el turno de Swiatek, quien abandonó el partido tras sentirse indispuesta y recibir atención médica en la cancha, y antes Cilic, por ejemplo, ni siquiera saltó a la pista por el mismo motivo.

Coco Gauff en Madrid l AP

Gauff luchaba por recuperarse en el partido contra Cirstea cuando, con el marcador en 4-3 en el segundo set, fue atendida por el médico y acabó vomitando.

La rusa Liudmila Samsonova es la quinta tenista en abandonar el Masters 1000 de la capital española. Entre un misterioso virus y una intoxicación alimentaria, nadie sabe con certeza qué está ocurriendo en la tierra batida de la capital española, pero los fans de Gauff ya hablan incluso de envenenamiento.

Samsonova se une a una creciente lista de nombres importantes que se han visto obligados a abandonar la competición, incluyendo a Marin Cilic, Amanda Anisimova, Iga Swiatek y Madison Keys.

A pesar de que se habla de un virus, la última causa señalada para este problema de salud generalizado parece ser un plato de tacos de gambas en mal estado.

Gauff l AP

Cabe recordar que, incluso antes del inicio del torneo, varios atletas ya habían manifestado que algo no andaba bien. La situación ha ido empeorando con el paso de los días, generando preocupación sobre la posibilidad de que surjan más casos de indisposición de última hora.

Masters de Madrid l AP
