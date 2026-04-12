Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz en Montecarlo 2026

La rivalidad de la era contemporánea en el tenis, Sinner vs Alcaraz, escribió un nuevo capítulo este domingo, con el triunfo del italiano en la Final del Master de Montecarlo 2026. Con ello, Jannik Sinner destronó a Carlos Alcaraz en el torneo del principado, además que fue la segunda ocasión al hilo que venció al español en el partido por el título.

Fue el primer enfrentamiento entre ambos en cinco meses, desde que Sinner se coronó a expensas del de Murcia en las ATP Finals 2025 el 18 de noviembre. Tras eso, el italiano faltó a la cita de la Final en el Abierto de Australia, cuando cayó en Semifinales contra Novak Djokovic, que eventualmente perdió frente a Carlitos.

Sinner y Alcaraz en la Final de Roland Garros | AP

Fue un reencuentro emotivo para las dos "bestias" que actualmente dominan el tenis varonil y de quienes se espera que se vuelva a enfrentar en un par de meses en la Final de Roland Garros. El año pasado protagonizaron un histórico partido, con una épica remontada del español; ese antecedente y el triunfo de Sinner este domingo en el Principado se anticipa otra memorable actuación en París.

Así fue la victoria de Sinner en Montecarlo

Carlitos inició con una falta de saque, a pesar de lo cual provocó tres errores de su rival para quedarse con el primer juego. Poco después firmó la primera rotura del partido. Sin embargo, no pudo mantenerse y Sinner le devolvió el golpe, tras lo cual el primer set llegó hasta tie-break, el italiano capitalizó bien los errores de su rival para quedarse con la primera manga 6-7 (5-7).

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la Final del Masters de Montecarlo 2026 | AFP

Para el segundo episodio, el español nuevamente fue el primero en romper el saque, pero con dos mazazos, Sinner su puso por delante. A partir de ese momento, la ferocidad de Alcaraz en el primer set vino a menos, lo que permitió al italiano tener su saque para ganar. Con una derecha ganadora, Jannik firmó el 3-6 para ganar la corona y recuperar el primer puesto del ranking.

¿Cómo queda el ranking tras la victoria de Sinner?

Este tropiezo de Alcaraz se suma a los que tuvo en Indian Wells y en Miami, los cuales le quitaron ventaja sobre Sinner en la clasificación mundial. Ahora, con la victoria del italiano en Montecarlo, el español quedó a 110 puntos de la cima, en donde el italiano suma 13 mil 350. Detrás de ellos, mucho más alejado, está Alexander Zverev con cinco mil 555 unidades.