Rodrigo Pacheco vence a Bor Artnak y avanza a los Cuartos de Final del Mexico City Open

Dos días después de despachar al estadounidense Mackenzie McDonald, Rodrigo Pacheco volvió a las canchas del complejo de Chapultepec para buscar su pase a los Cuartos de Final del Mexico City Open, esta vez ante el esloveno Bor Artnak.

Pese a que el nacido en Mérida batalló más de que en su partido de primera ronda, logró sacar un gran tenis para, en tres sets, vencer a su rival y así poder seguir con su esperanza de título.

Rodrigo Pacheco sigue avanzando en el Mexico City Open | Mexico City Open

Así ganó Pacheco

El mexicano arrancó el partido con mucha intensidad, rompiendo el saque del esloveno en el primer set para así tomar ventaja en el partido con un 6-4. Sin embargo, el europeo respondió de la mano de un buen saque y así igualar el juego en un parcial por bando con un 3-6.

Ya en el set decisivo, ambos tenistas mantuvieron en nivel y parecía que el juego tendría que definirse en un tie break, sin embargo, con la ventaja de 6-5 y el esloveno sacando, Pacheco logró romper el saque de su rival por segunda ocasión en el partido y así quedarse con el encuentro.

Rodrigo Pacheco avanzó a Cuartos de Final del Mexico City Open | MEXICO CITY OPEN

El futuro de Pacheco

Tras la victoria Pacheco comentó, “Vengo jugando buenos partido... El tenis es un deporte de día a día y estar muy constante, todos tienen un gran potencial y están jugando buenos partidos, así que de mi parte es trabajar muy fuerte el aspecto mental y más que nada salir a disfrutar".

Ahora el mexicano deberá medirse ante el francés y séptimo preclasificado en el torneo Luka Pavlovic. El europeo viene de de vencer al estadounidense Aidan Mayo en la ronda previa en tres sets.

Rodrigo Pacheco quiere levantar el título en el Mexico City Open | MEXICO CITY OPEN

Alex Hernández también avanza

El otro mexicano con vida en el torneo, Alex Hernández, también logró una gran victoria para clasificarse a los Cuartos de Final del México City Open. Tras vencer al argentino Juan Pablo Ficovich, sexto preclasificado del torneo, con parciales de 7-5, 4-6 y 6-4, Hernández también mantiene vivas sus esperanzas de levantar el campeonato. Además, por primera vez desde 2012 habrá dos mexicanos en los Cuartos de Final de un torneo Challenger.

Ahora el tenista azteca se enfrentará en la siguiente ronda al belga Tibo Colson, quién derrotó 7-5 y 6-3 al cuarto favorito, el colombiano Nicolás Mejía. Hernández buscará la revancha luego de que, en primera ronda del Morelos Open este año cayera ante el europeo por 6-4 y 6-0.