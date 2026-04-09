Medvedev explota en Montecarlo: cae 6-0, 6-0 ante Berrettini y destroza su raqueta

El ruso Daniil Medvedev vivió una de las peores derrotas de su carrera tras ser aplastado por Matteo Berrettini con un contundente 6-0 y 6-0 en el Masters 1000 de Montecarlo.

En un partido que duró apenas 49 minutos, el ex número uno del mundo no pudo ganar ni un solo game, firmando un histórico “doble rosco”, algo extremadamente raro a este nivel del circuito.

MEDVEDEV WAS SO COOKED



Smashed his racket, got a warning, never looked in control



0–6 0–6 in just 49 minutes



First double bagel loss of his career 👀 pic.twitter.com/GdaxCeYDJn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 8, 2026

Explosión total: raquetazos y frustración en Montecarlo

La frustración se apoderó del ruso desde el inicio del segundo set. Tras perder ocho juegos consecutivos, Medvedev estalló y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral: destrozó su raqueta en múltiples ocasiones contra la arcilla antes de tirarla a la basura, en medio de la reacción del público.

Daniil Medvedev golpea su raqueta contra la arcilla mientras juega contra el italiano Matteo Berrettini durante el torneo de Montecarlo l AFP

Los números reflejan el desastre: apenas 36% de efectividad con el primer servicio, cinco dobles faltas y solo 17 puntos ganados en todo el encuentro. Por su parte, Berrettini aprovechó cada error para firmar una actuación perfecta, logrando una de las victorias más contundentes de su carrera y eliminando a un Top 10 sin ceder un solo juego.