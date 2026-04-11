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Mexicano Pedro Uriarte debuta con podio en el Morocco Desert Challenge

El mexicano Pedro de Uriarte durante la primera etapa del Morocco Desert Challenge, donde subió al podio en camiones | ESPECIAL
Sam Reyes
Sam Reyes 16:42 - 11 abril 2026
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La mira está puesta en el Rally Dakar y ser la primera tripulación que haya participado en todas las categorías

La dupla mexicana de Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzzini iniciaron con éxito su participación en el Rally Raid Morocco Desert Challenge en la categoría de camiones con un destacado tercer lugar en el evento que presenta más de 155 tripulaciones de todo el mundo.

El Mexicano es conocido por haber participado en la motos y autos en el Rally Dakar, siendo de los pocos que han logrado completarlo y ahora tiene la oportunidad de probarse en otras latitudes preparando su participación en camiones, la única categoría que le haría falta para convertirse en el primero a nivel mundial que pueda participar en las tres categorías reinas del Dakar.

Pedro Uriarte en el Rally en medio del desierto | ESPECIAL

Un debut histórico en camiones para México en el Morocco Desert Challenge

La llegada a Marruecos para este Rally Raid incluye su preparación en el equipo del neerlandes Jan de Rooy, legendario participante del Rally Dakar y ganador en camiones en 1987 y que tiene en Gerard de Rooy la continuación de su legado en el Rally Raid.

La primera etapa de Ouarzazate es la entrada al desierto del Sahara recibió el camión IVECO SuperStar para la primera etapa este 11 de abril en lo que la dupla poblana se convirtió en la primera tripulación mexicana en competir en la división de los camiones.

El equipo mexicano previo a su debut | ESPECIAL

El bucle de salida y meta en la emblemática ciudad de Ouarzazate comprensión 75 kilómetros de sección cronometrada con 175 de enlace para circular a toda velocidad en trazados de terraceria compactada, antes de quedar inmersos en las dunas del desierto del Sahara a partir del día de mañana.

El camino al Dakar: la misión de completar las tres categorías reinas

Terminan el primer tramo en tercera posición pero aún se mantienen humildes por el nivel competitivo, pues el desafío está iniciando apenas y quedan siete días de competencia por delante con cambios de terreno y elevación, incluyendo la navegación sobre dunas del desierto más amplio del planeta.

Su objetivo es mantenerse constantes y evitar complicaciones que los lleven a errores mecánicos y técnicos.

Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzzini | ESPECIAL

RESULTADO CAMIONES Etapa 1:

  • 1 #502 Martin Van Den Brink 00:43.56

  • 2 #501 Kay Huzink 00:44.10

  • 3 #505 Pedro de Uriarte 00:45.59

  • 4 #503 Darek Lysek 00:48.35

  • 5 #506 Martin Leeuw 00:50.41

La siguiente etapa será de velocidad a 286 kilómetros entre Foum Zguid y el poblado de M’Hamid en Marruecos.

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