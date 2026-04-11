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¡Montecarlo es una fiesta! Carlos Alcaraz se juega el campeonato y el no. 1 contra Sinner

Carlos Alcaraz en un encuentro l AP
Jorge Armando Hernández 11:17 - 11 abril 2026
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El español consiguió clasificarse a la final por el título y ahora competirá por quedarse con el Masters 1000

Carlos Alcaraz llevará a cabo uno de los duelos frontales más intensos del torneo, enfrentará a Jannik Sinner, en un Clásico del Tenis por el título del Masters 1000.

El español hizo trizas y no tuvo piedad al tenista monegasco, Valentin Vacherot, con un resultado de 6-4 y 6-4 en un tiempo de 1 hora 24 minutos. A pesar de ofrecer una admirable resistencia, Vacherot no pudo ante el poderío de Alcaraz.

Carlos Alcaraz en competencia l AP

El encuentro entre el español y el monegasco fue presenciado por el rey Albero II de Mónaco, quien se mantuvo nervioso e intranquilo durante todo el encuentro.

Vacherot no fue en un inicio un oponente fácil para Alcaráz, en 2025 el tenista de Mónaco se alzó con el Masters 1000 en Shanghai.

Sinner no tuvo piedad con Zverev

Por otro lado, el que será su rival, Jannik Sinner, inició el torneo después de conseguir un doblete en el Indian Wells y Miami, ya con eso, acumula 21 victorias consecutivas en torneos de categorías Masters 1000.

Alexander Zverev terminó siendo la víctima de Sinner, sin concederle ninguna oportunidad de saque al alemán, quien resignado ya solo fue participe del juego con una inminente derrota de 6-1 y 6-4.

Alcaráz busca revancha contra el tenista que lo batió en Turín
Jannik Sinner durante un encuentro l AP

La rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz ha ido escalando después de que el italiano batió al español en el ATP de Turín. Este será su encuentro número 17 con saldo a favor de 10-6 por parte del murciano.

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