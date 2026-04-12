Carlos Ulberg se corona en UFC 327, pero Trump se llevó el show

UFC 327 tuvo un gran ganador y no fue Carlos Ulberg, nuevo Campeón Semicompleto de la empresa. Cual si fuera una convención del Partido Republicano en pleno corazón de Miami, Donald Trump salió con la mano en alto tras ser el invitado de honor en Kaseya Center.

Donald Trump presente en la función de UFC 327 | AP

¿Por qué fue Donald Trump a UFC?

El presidente de Estados Unidos ha estrechado lazos con la empresa más grande en el mundo en cuanto a artes marciales mixtas se refiere. Es tal la relación que el próximo 14 de junio, cuando el mandatario cumpla 80 años, que UFC tendrá una histórica función en la Casa Blanca.

Con dicha visita en puerta, Trump decidió devolver la cortesía a Dana White, presidente de la firma deportiva, y lo acompañó para ver la coronación del neozelandés Carlos Ulberg ante un fanfarrón Prochazka que se quedó en el intento de levantar la faja de monarca.

La gran sorpresa de la noche: Carlos Ulberg

Ni todo el amor de Miami ni el tímido aplauso de Donald Trump fueron el talismán del checo Jiri Prochazka, quien cayó de forma sorpresa en el evento estelar de la noche, en Kaseya Center, casa del Heat.

Ulberg terminando su pelea de una forma imponente | X: @UFCEspanol

Quizás Florida consintió de más al europeo, quien de forma bravucona bajó la guardia desde el primer segundo del Round 1 en su pelea por el Campeonato Semipesado de UFC ante el neozelandés Carlos Ulberg.

Black Jag vio el exceso de confianza de Prochazka y le dio una lección de vida: no basta con ser el más popular para ser el mejor. Un izquierdazo letal le bastó al oceánico para levantar su primer fajín en UFC, luego de 10 victorias de forma consecutivas.

Aplausos para Hokit dentro del octágono, abucheos afuera

Trump no fue el más americano en la casa del Heat de Miami este sábado en UFC 327. Ese puesto lo ocupó Josh Hokit, quien salió con la mano en alto ante Curtis Blaydes, en pelea de la División de los Pesados de la empresa.

Josh Hokit, de Estados Unidos, camina dentro del octágono al final de una pelea de peso completo contra Curtis Blaydes | AP

El californiano estuvo calentando la reyerta a lo largo de la semana desde la gira de medios y afortunadamente no decepción en la jaula, con un combate que quedará para la historia y que, de entrada, fue elegido como el mejor de la noche tras un sangriento intercambio de golpes a lo largo de tres rounds.

Loopy, a esperar la oportunidad

La mexicana Guadalupe 'Loopy' Godínez tendrá que empezar de nuevo su camino a una oportunidad titular del Peso Paja Femenil de UFC, luego de caer por sumisión ante la mexicoamericana Tatiana Suárez.

Resultados de UFC 327

Cartelera Principal * Título Vacante de Peso Semipesado: Carlos Ulberg derrotó a Jiri Prochazka por KO * Peso Pesado: Josh Hokit derrotó a Curtis Blaydes por decisión unánime * Peso Semipesado: Paulo Costa derrotó a Azamat Murzakanov por TKO * Peso Semipesado: Dominick Reyes derrotó a Johnny Walker por decisión * Peso Pluma: Cub Swanson derrotó a Nate Landwehr por TKO

Trump observando uno de los combates | AP