Alcaraz vs Sinner: una final en Monte-Carlo marcada por la igualdad total

La previa de la final del Rolex Monte-Carlo Masters entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha quedado definida por una serie de coincidencias estadísticas que han llamado la atención en el circuito ATP. Ambos tenistas llegan al duelo decisivo del domingo con números prácticamente idénticos, lo que refuerza la expectativa en torno a un enfrentamiento que ya es considerado uno de los más equilibrados del tenis actual.

Uno de los datos más destacados es el tiempo en cancha durante la semana: tanto Alcaraz como Sinner acumulan exactamente 5 horas con 59 minutos de juego en el torneo. Esta paridad no solo refleja recorridos similares hacia la final, sino también un nivel competitivo parejo en cada una de sus presentaciones en Monte-Carlo.

Carlos Alcaraz I AP

Igualdad absoluta en cifras clave

La similitud entre ambos no se detiene ahí. En el ranking histórico, los dos jugadores han pasado 66 semanas como número uno del mundo, un dato que evidencia la consistencia que han tenido en la cima del tenis internacional. A esto se suma que cada uno ha conquistado 26 títulos ATP, consolidando trayectorias que avanzan prácticamente en paralelo.

En el historial directo también aparece un dato que refuerza esta narrativa: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han ganado exactamente 1,651 puntos cada uno en sus enfrentamientos. Este equilibrio estadístico es poco común en rivalidades de alto nivel y añade un elemento adicional de incertidumbre de cara a la final.

Carlos Alcaraz en Monte-Carlo I AP

La rivalidad entre ambos comenzó a nivel ATP en el Rolex Paris Masters 2021, y desde entonces ha evolucionado con duelos que han exigido lo mejor de cada jugador. A lo largo de sus enfrentamientos, tanto el español como el italiano han mostrado capacidad para ajustar su nivel en función del rival, lo que ha derivado en partidos de alta exigencia.

Un historial competitivo que no define al favorito

Aunque Alcaraz lidera el cara a cara con un registro de 10-6, esa ventaja no ha sido suficiente para marcar una diferencia clara en el balance global. De hecho, durante gran parte de la rivalidad fue Sinner quien estuvo al frente en puntos ganados, lo que subraya lo cerrado de cada uno de sus enfrentamientos.

En su primer duelo en París 2021, Alcaraz logró imponerse en sets corridos con una diferencia de 14 puntos, pero el italiano respondió en su siguiente enfrentamiento en Wimbledon 2022, donde ganó en cuatro sets y equilibró la balanza en ese rubro. Desde entonces, la tendencia ha sido de alternancia constante.

Jannik Sinner en Monte-Carlo I AP

De cara a la final en Monte-Carlo, estos antecedentes colocan el enfrentamiento en un escenario donde las estadísticas no inclinan la balanza hacia ningún lado. La igualdad en tiempo de juego, títulos, semanas como número uno y puntos ganados refleja una rivalidad que se mantiene sin diferencias marcadas.

Con estos antecedentes, la final se presenta como un nuevo capítulo en una serie de enfrentamientos donde cada detalle puede ser determinante. La coincidencia en los números refuerza la expectativa sobre un partido que, al menos en la previa, no tiene un favorito claro.

Jannik Sinner en el pase a la final de Monte-Carlo I AP