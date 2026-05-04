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Chapo Guzmán pide extradición a México: “Llévenme de vuelta a mi país”

El Chapo alega violaciones a sus derechos tras ser procesado en Estados Unidos/AFP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:51 - 04 mayo 2026
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El ex líder del Cártel de Sinaloa fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua con más de 30 años de cárcel por delitos relacionados al narcotráfico

El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán envió una carta a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en la que solicita su extradición a México, además de exponer inconformidades sobre su situación actual en prisión.


El documento fue dirigido al juez Brian Cogan, quien llevó su caso, y forma parte de una nueva gestión del exlíder del Cártel de Sinaloa para modificar las condiciones en las que cumple su sentencia en Estados Unidos.

Hola, al tribunal de distrito de Brooklyn, mi nombre es Joaquín Guzmán que está luchando por una liberación de extradición de regreso a México”
Esta es la carta que el Chapo envió a la Corte para pedir que lo extraditen a México

Solicita regresar a México

En la carta, Guzmán expresa de manera directa su intención de volver a territorio mexicano, donde busca enfrentar su situación jurídica.


Uno de los fragmentos señala: “Llévenme de vuelta a mi país”, en referencia a su petición de ser trasladado fuera de Estados Unidos.

Pide respeto a sus derechos

Además de la extradición, el exlíder criminal argumenta que sus derechos deben ser respetados conforme a la ley.


En el documento, también menciona: “Estoy pidiendo mis derechos”, como parte de su solicitud ante la corte estadounidense.

En el día de hoy escribí varias cartas sobre la imparcialidad de mi Apelación en la próxima fecha para obtener un trato igualitario ante la ley. Esta es una carta cortés sobre mi violación a los tribunales respecto a la evidencia contundente que no fue probada para el desestimamiento de mi caso. Estoy pidiendo a los tribunales de distrito mis derechos para solicitar el regreso a mi país y buscar cambios en la violación de mi veredicto para que haya imparcialidad en las leyes federales. Durante la finalización de mi Apelación se ha solicitado un nuevo juicio, y también que las partes de ambos países puedan unificar la política sobre mi regreso a mi país. Gracias al Juez de Distrito de los EE. UU. de Brooklyn por esta petición. Joaquin Guzman”
En 2017 Joaquín Guzmán Loera fue enviado a Estados Unidos para enfrentar la ley/AFP

Reclamos por condiciones de reclusión

Guzmán cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde ha denunciado condiciones estrictas de aislamiento.


En su carta, busca que el juez revise su situación y considere sus argumentos sobre el trato que recibe dentro del sistema penitenciario.

El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua por delitos relacionados al narcotráfico/AFP

Carta enviada a juez en Nueva York

El escrito fue entregado ante la corte que lo condenó en 2019 por diversos delitos relacionados con el narcotráfico.


Se trata de una gestión formal en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa intenta que se analicen sus peticiones dentro del marco legal vigente.


La solicitud de extradición forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por Guzmán desde su condena.


Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta por parte de la corte respecto a la petición, por lo que el caso continúa en proceso.

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