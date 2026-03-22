Verstappen pierde la victoria por descalificación en su debut en Nurburgring

El cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, debutó este fin de semana en las carreras de resistencia. Sin embargo, fue una decepcionante presentación ya que logró la victoria en la Nürburgring Langstrecken-Serie, pero la perdió poco después al ser descalificado.

Junto al español Dani Juncadella y el francés Jules Gounon, Max había dominado el 58° ADAC Barbarossapreis y se impusieron con autoridad abordo del Mercedes-AMG GT3 #3 del equipo Winward Racing. No obstante, al finalizar la prueba -e incluso después de la ceremonia de premiación- se anunció la descalificación.

Verstappen con sus compañeros de equipo en la Nürburgring Langstrecken-Serie | X: @Max33Verstappen

¿Por qué descalificaron a Verstappen y a su equipo?

En el análisis posterior a la carrera, los comisarios encontraron que el equipo de Verstappen utilizó siete juegos de neumáticos, uno más del máximo permitido. Por este motivo, no quedó más que la descalificación y la victoria pasó a manos del BMW M4 GT3 #99 del equipo Rowe Racing, conducido por Dan Harper y Jordan Pepper.

El segundo lugar quedó en manos del Porsche #44 de Falken Motorsport, pilotado por Tim Heinemann y Sven Müller, mientras que el tercer puesto fue heredado por el Porsche #48 de Losch Motorsport by Black Falcon, con Dylan Pereira, Tobias Müller y Patrick Assenheimer.

El jefe del equipo Winward, Christian Hohenadel, se reconoció que se equivocaron y lamentó el desenlace. "La descalificación es difícil de aceptar. Desafortunadamente, cometimos un error interno que no dejó a los comisarios otra opción que excluir al coche ganador".

Verstappen en el podio de la Nürburgring Langstrecken-Serie antes de la descalificación | GROSBY GROUP

"Era nuestra primera participación como equipo completo de Mercedes-AMG Performance en el Nordschleife, y quiero disculparme con todos los aficionados que nos estaban animando. Hoy analizaremos cada proceso, aprenderemos de él y volveremos aún más fuertes para las próximas 24 Horas", comentó.

¿Cuándo vuelve a competir Verstappen?

El neerlandés ahora deberá centrarse nuevamente en la Fórmula 1, en la cual su siguiente compromiso es el Gran Premio de Japón, programado para el próximo sábado 28 de marzo a las 23:00 horas (tiempo del centro de México). Con un sexto lugar en Australia y un retiro en China, Verstappen llega a Suzuka con la necesidad de un mejor resultado.

Mientras que en las carreras de resistencia, las 24 Horas de Nurburgring están programadas para celebrarse del 14 al 17 de mayo, entre los Grandes Premios de Miami y Canadá. Sin embargo, Verstappen no ha confirmado si tendrá otras pruebas en abril, ya que la actividad de Fórmula 1 se suspendió por la guerra en Asia Occidental.