Fallece Mircea Lucescu entrenador de la selección rumana
Mircea Lucescu, la leyenda del futbol rumano que, conquistó múltiples títulos como jugador y entrenador, ha fallecido. Tenía 80 años. Hace tan sólo una semana, había estado en un partido de repechaje Mundialista, dirigiendo a la Selección de Rumania.
El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó el martes la muerte de Lucescu. Había sido hospitalizado después de que, según reportes, sufriera un ataque cardíaco el viernes por la mañana.
“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de futbol más exitosos de Rumania, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo, en 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional”, dijo el hospital en un comunicado.
Selección Rumana se despide del DT
A través de un comunicado, la Selección Rumana, el último equipo con el que el histórico entrenador tuvo actividad, compartió su pésame. En una publicación en redes sociales lamentó su muerte así como destacó el legado del estratega.
"Ha fallecido un hombre que fue mucho más que un entrenador, aquel que nos enseñó que el futbol no es solo un deporte, sino una forma de vida con dignidad... Nos quedan los recuerdos, las lecciones de vida y la inconfundible elegancia con la que pisaba cada estadio del mundo.
Estamos convencidos de una cosa: si hay un campo de fútbol donde te encuentras ahora, sin duda lo encontrarás.
¡Gracias por todo, señor Lucescu! ¡Que descanse en paz!"
La carrera de Lucescu
Lucescu tuvo una extensa carrera como técnico y estaba en su segunda etapa al frente de la selección rumana hasta que renunció el jueves pasado, tras enfermar durante un entrenamiento. Tres días antes, Rumania perdió su última oportunidad de clasificarse al Mundial tras sucumbir ante Turquía en un repechaje.
Como jugador, Lucescu fue capitán de su país en el Mundial de 1970. A lo largo de una carrera como entrenador que lo llevó por muchos lugares, condujo a Rumania a la Eurocopa y dirigió equipos en Europa, ganando múltiples títulos.
Regresó para entrenar a Rumania después de un intervalo de 38 años para intentar clasificar al Mundial.
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