Fallece Mircea Lucescu entrenador de la selección rumana

"Ha fallecido un hombre que fue mucho más que un entrenador, aquel que nos enseñó que el futbol no es solo un deporte, sino una forma de vida con dignidad... Nos quedan los recuerdos, las lecciones de vida y la inconfundible elegancia con la que pisaba cada estadio del mundo.

Estamos convencidos de una cosa: si hay un campo de fútbol donde te encuentras ahora, sin duda lo encontrarás.

¡Gracias por todo, señor Lucescu! ¡Que descanse en paz!"