Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fallece Mircea Lucescu entrenador de la selección rumana

Lucescu entrenador de Rumania falleció a los 80 años | INSTAGRAM @echipanationala
Mircea Lucescu entrenador de Rumania falleció a los 80 años | INSTAGRAM @echipanationala
Associated Press (AP) 16:21 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El histórico exjugador y entrenador rumano falleció a los 80 años

Mircea Lucescu, la leyenda del futbol rumano que, conquistó múltiples títulos como jugador y entrenador, ha fallecido. Tenía 80 años. Hace tan sólo una semana, había estado en un partido de repechaje Mundialista, dirigiendo a la Selección de Rumania.

El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó el martes la muerte de Lucescu. Había sido hospitalizado después de que, según reportes, sufriera un ataque cardíaco el viernes por la mañana.

“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de futbol más exitosos de Rumania, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo, en 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional”, dijo el hospital en un comunicado.

El técnico rumano Mircea Lucescu en el repechaje mundialista contra Turquía | AP

Selección Rumana se despide del DT

A través de un comunicado, la Selección Rumana, el último equipo con el que el histórico entrenador tuvo actividad, compartió su pésame. En una publicación en redes sociales lamentó su muerte así como destacó el legado del estratega.

"Ha fallecido un hombre que fue mucho más que un entrenador, aquel que nos enseñó que el futbol no es solo un deporte, sino una forma de vida con dignidad... Nos quedan los recuerdos, las lecciones de vida y la inconfundible elegancia con la que pisaba cada estadio del mundo.

Estamos convencidos de una cosa: si hay un campo de fútbol donde te encuentras ahora, sin duda lo encontrarás.

¡Gracias por todo, señor Lucescu! ¡Que descanse en paz!"

La carrera de Lucescu

Lucescu tuvo una extensa carrera como técnico y estaba en su segunda etapa al frente de la selección rumana hasta que renunció el jueves pasado, tras enfermar durante un entrenamiento. Tres días antes, Rumania perdió su última oportunidad de clasificarse al Mundial tras sucumbir ante Turquía en un repechaje.

Como jugador, Lucescu fue capitán de su país en el Mundial de 1970. A lo largo de una carrera como entrenador que lo llevó por muchos lugares, condujo a Rumania a la Eurocopa y dirigió equipos en Europa, ganando múltiples títulos.

Regresó para entrenar a Rumania después de un intervalo de 38 años para intentar clasificar al Mundial.

El entrenador de Rumania, Mircea Lucescu | INSTAGRAM @echipanationala
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Rumania
Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
17:51 ¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
17:48 AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
17:21 ¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
17:20 Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
17:19 Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
17:17 ¿Tu auto está en la lista? Los vehículos más robados en México en 2026
17:13 ¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica? Guía clave para protegerte y salvar tu vida
17:12 ¡ÚLTIMA HORA! Trump suspende bombardeos a Irán
17:08 "Nunca es tarde": Canelo Álvarez presume su ingreso a la Universidad de San Diego
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
Contra
07/04/2026
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
Futbol Internacional
07/04/2026
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Contra
07/04/2026
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Mary Carmen Rodríguez Lucero, ciclista mexicana | INSTAGRAM @carmenrl5
Lucha
07/04/2026
¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
NFL
07/04/2026
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
Contra
07/04/2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras