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Futbol

Suecia no ganó un solo partido en las eliminatorias UEFA, pero puede clasificar al Mundial 2026

Jugadores de la Selección de Suecia en celebración en el partido de repechaje contra Ucrania | AP
Jugadores de la Selección de Suecia en celebración en el partido de repechaje contra Ucrania | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:24 - 30 marzo 2026
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El equipo dirigido por Graham Potter llegó al repechaje europeo por medio de la Nations League

Poco más de dos meses faltan para la Copa del Mundo 2026 y este martes quedarán definidos los últimos clasificados al torneo de la FIFA. Mientras que en México se disputarán los últimos juegos del Repechaje Internacional, en Europa la UEFA tendrá cuatro "Finales" simultáneas que prometen muchas emociones.

Entre los compromisos que llaman la atención está el de la Selección de Suecia contra la de la Polonia, dos representativos con figuras internacionales destacadas. Si la primera queda fuera, los aficionados se perderían la oportunidad de ver en el torneo veraniego a un delantero como Viktor Gyökeres, mientras que con la segunda Robert Lewandowski todavía es la gran figura.

Viktor Gyökeres en celebración con la Selección de Suecia tras el triunfo ante Ucrania en el repechaje | AP
Viktor Gyökeres en celebración con la Selección de Suecia tras el triunfo ante Ucrania en el repechaje | AP

Además, en el caso del conjunto sueco, llama la atención que está a 90 minutos de regresar a un mundial luego de perderse Qatar 2022, a pesar de que no ganó un solo partido en la primera fase de las eliminatorias de la UEFA. Esta situación es posible por el cambio en el formato de clasificación.

Suecia está a un paso del Mundial 2026 sin ganar en las eliminatorias

Con el incremento a 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo, el número de plazas para el continente europeo incrementó de 13 a 16. Con ello, los primeros lugares de cada grupo de la Primera Fase definieron a los primeros 12 clasificados y los otros cuatro saldrán del repechaje que disputaron los segundos lugares de cada sector y cuatro selecciones que llegaron vía la UEFA Nations League.

Afición de Suecia durante el partido ante Ucrania en el repechaje de la UEFA | AP
Afición de Suecia durante el partido ante Ucrania en el repechaje de la UEFA | AP

En el caso de Suecia, en la eliminatoria quedó en el último lugar del Grupo B con apenas dos puntos, producto de sus empates contra Eslovenia, 2-2 como visitante y 1-1 en casa. No obstante, como en la edición 2024-25 de la edición de la Liga de Naciones fue líder del Grupo 1 de la Liga C, obtuvo una segunda oportunidad para llegar al Mundial.

Fue en el repechaje que finalmente llegó su primera victoria en las eliminatorias, con la victoria 1-3 ante Ucrania gracias al hat-trick de Gyökeres en Valencia. Ahora el delantero de Arsenal buscará una actuación similar ante Polonia para regresar a su selección a este torneo.

Jugadores de la Selección de Suecia en celebración en el partido de repechaje contra Ucrania | AP
Jugadores de la Selección de Suecia en celebración en el partido de repechaje contra Ucrania | AP

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Suecia contra Polonia?

Será la segunda ocasión consecutiva que estos dos equipos se enfrenten en un repechaje mundialista, luego de que coincidieron previo a Qatar 2022. En aquella ocasión, el partido se celebró en el Estadio Nacional de Varsovia, donde Polonia se impuso 2-0 con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski.

  • Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

  • Horario: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Strawberry Arena

  • Transmisión: Sky Sports y Sky+

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