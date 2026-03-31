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Futbol

República del Congo vs Jamaica: ¿Dónde y a qué hora ver el Final del Repechaje Intercontinental?

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:23 - 30 marzo 2026
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Uno de los últimos dos boletos a la Copa del Mundo se define en el Estadio de las Chivas; cualquiera de estos dos equipos dejará la lista de invitados casi completa

El partido entre DR Congo y Jamaica se disputará en el marco de la Clasificación Mundial Repechaje Intercontinental. Este crucial encuentro está programado para el 31 de marzo de 2026, con el pitido inicial previsto para las 15:00 horas. Ambas selecciones buscarán dar un paso importante hacia la clasificación para el Mundial en este repechaje intercontinental.

Jamaica festejando un gol l AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

La República Democrática del Congo llega a este encuentro con un buen estado de forma, habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos. Los congoleños vencieron recientemente a Bermuda 2-0 en un amistoso el 25 de marzo de 2026. Anteriormente, cayeron ante Argelia 1-0 el 6 de enero de 2026 en la Copa Africana de Naciones, pero lograron una contundente victoria frente a Botsuana 0-3 el 30 de diciembre de 2025. También empataron con Senegal 1-1 el 27 de diciembre y vencieron a Benín 1-0 el 23 de diciembre, ambos partidos en el marco de la Copa Africana de Naciones.

Por su parte, Jamaica muestra un rendimiento sólido con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Los Reggae Boyz vienen de vencer a Nueva Caledonia 0-1 el 27 de marzo de 2026 en el mismo Repechaje Intercontinental. Anteriormente, derrotaron a Granada 0-1 en un amistoso el 18 de enero de 2026. En la Clasificación Mundial CONCACAF, empataron con Curazao sin goles el 19 de noviembre de 2025 y con Trinidad y Tobago 1-1 el 14 de noviembre, además de golear a Bermudas 4-0 el 15 de octubre.

Cédric Bakambu, con el Congo | AFP

¿Dónde ver el duelo que entrega un boleto al Mundial?

  • Fecha: Martes 31 de marzo

  • Sede: Estadio Guadalajara

  • Horario: 3:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: TUDN, ViX Premium

El Estadio de Guadalajara recibirá cuatro partidos del Mundial | MexSport
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