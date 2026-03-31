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Futbol

Jamaica se declara sin miedo ante Congo: Rudolph Speid lo compara con "David vs Goliat"

Rudolph Speid, entrenador de Jamaica | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 18:18 - 30 marzo 2026
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El estratega de los Reggae Boyz enfatizó de la gran oportunidad del balompié jamaiquino

La Selección de Jamaica se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente en el camino rumbo a la Copa del Mundo, donde se enfrentará al Congo en un duelo decisivo por el boleto mundialista. 

En la antesala de este encuentro, el director técnico Rudolph Speid dejó claro que su equipo no se intimida ante el rival, pese a reconocer su calidad y nivel competitivo. El estratega jamaicano utilizó una metáfora contundente para describir el enfrentamiento, comparándolo con la histórica narrativa de desventaja y superación.

“¿Si tenemos miedo a Congo?, responde entre risas sarcásticas, “Es David ante Goliat, mi historia favorita de la Biblia”, enfatizó con seriedad. 
Rudolph Speid, entrenador de Jamaica | MEXSPORT

Oportunidad única para el balompié jamaiquino

Speid reconoció que el compromiso representa una oportunidad única para el futbol de su país, especialmente por el impacto que tendría regresar a una Copa del Mundo, algo que no ocurre desde hace décadas. En ese sentido, destacó la responsabilidad que asumen como selección nacional ante millones de aficionados que siguen de cerca este proceso.

“En este momento, sí, es el partido más importante que estamos jugando. Sabemos que ya hemos ido a una Copa del Mundo antes, y en su momento también fue muy importante, pero hoy este es el más trascendental. Jamaica está esperando y queremos darles una razón para sonreír. De eso se trata”, agregó. 

Jamaica en el Repechaje | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre el Congo?

El técnico también habló sobre el análisis previo que han realizado del Congo, un rival al que han seguido de cerca en distintas competencias y que cuenta con jugadores de alto nivel. Sin embargo, dejó claro que Jamaica confía en sus propias capacidades y en el trabajo realizado durante el proceso.

“Tenemos una buena idea de lo que es el Congo, lo hemos visto en sus torneos que disputan, hemos visto la calidad que tienen y los resultados que han entregado, pero somos conscientes de lo que nosotros tenemos y estamos preparados”, concluyó. 

El enfrentamiento definirá al equipo que dará el último paso rumbo al Mundial, en un contexto donde ambas selecciones llegan con aspiraciones claras de hacer historia. 

Para Jamaica, este partido no solo significa una oportunidad deportiva, sino también una posibilidad de volver a ilusionar a toda una afición que espera ver a su equipo nuevamente en la élite del fútbol internacional.

Cédric Bakambu, con el Congo | AFP
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