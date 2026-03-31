DT del Congo, Sébastien Desabre: "es el último escalón y más difícil paso rumbo al Mundial"

El director técnico de la Selección Democrática del Congo, Sébastien Desabre, destacó la relevancia del partido decisivo rumbo a la Copa del Mundo, asegurando que su equipo está ante el reto más importante del proceso.

El estratega subrayó el significado que tiene este encuentro tanto para el plantel como para la afición, especialmente para quienes no han tenido la oportunidad de ver a su selección en un Mundial.

“Para nosotros, como lo has señalado, existe una gran cantidad de ciudadanos que no han tenido la oportunidad de ver un Mundial. En eso hemos estado trabajando; este es el último escalón y también el más difícil. Todo el mundo es consciente de la importancia que tiene este partido para todos”, señaló.

Sébastien Desabre, entrenador del Congo | AFP

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Asimismo, reconoció el nivel del rival, pero dejó claro que su equipo tiene argumentos para competir y demostrar su crecimiento futbolístico, ya que pueden estar a la altura de cualquier selección mundialista.

“Estamos aquí y merecemos estarlo. Es una gran selección; en general, los veo muy bien. Sus jugadores están en equipos importantes, por lo que necesitamos enfocarnos en sus puntos fuertes. Como he dicho antes, nuestra selección lleva mucho tiempo trabajando y queremos demostrar que el fútbol congoleño puede estar a la altura de otras selecciones mundialistas”, agregó.

Sébastien Desabre, entrenador del Congo | AFP

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De cara al encuentro, el técnico aseguró que el equipo está preparado para afrontar el desafío, respaldado por el trabajo realizado en los últimos años por él y sus jugadores.

“Vamos a darlo todo. Vamos a repetir lo que hemos hecho durante años: hemos trabajado de forma clásica, con partidos amistosos y dando minutos a todos. Por ello, están listos para saltar al campo, y la calidad de nuestros jugadores será clave”, concluyó.