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Futbol

Cédric Bakambu, el delantero que dejó a la Selección de Francia para hacer historia con el Congo

Cédric Bakambu, jugador de República Democrática del Congo | ALFREDO OLIVAREZ
Alfredo Olivarez Ramírez 17:50 - 30 marzo 2026
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El combinado africano buscará su lugar en el Mundial 2026 en un duelo ante Jamaica

Para la mayoría de los futbolistas, levantar una Copa del Mundo es el sueño supremo. Pero hay historias que no siguen el guión habitual. La de Cédric Bakambu es una de ellas: un jugador que decidió apartarse del camino más evidente para construir su propio legado con la selección de la República Democrática del Congo.

Nacido en Vitry-sur-Seine, Francia, e hijo de padres congoleños, Bakambu creció entre dos identidades. Su talento lo llevó pronto a destacar en el futbol francés, hasta convertirse en delantero del Real Betis en LaLiga. Tenía todo para vestir la camiseta de una potencia mundial como Francia, pero eligió algo distinto: representar el origen de su familia.

Cédric Bakambu, en Marsella | AP

¿Por qué eligió al Congo?

Lejos de ser una decisión impulsiva, fue un acto de convicción. Bakambu renunció a la posibilidad de competir por los máximos títulos con Francia para defender los colores del país que, aunque no lo vio nacer, forma parte esencial de su historia. Apostó por un proyecto menos mediático, pero mucho más personal.

Desde sus primeros pasos como profesional, cuando fue reclutado a los 15 años por el Sochaux, ya mostraba las cualidades que lo definirían: velocidad, potencia y olfato goleador. Estas virtudes lo llevaron a formar parte de las selecciones juveniles de Francia, incluyendo el equipo que alcanzó el cuarto lugar en el Mundial Sub-20 de 2011, junto a nombres como Alexandre Lacazette y Antoine Griezmann.

Cédric Bakambu, en el Real Betis | AFP

Debutó con la selección congoleña en 2015, iniciando un camino que lo convertiría en uno de sus referentes. Más allá de los goles, asumió un papel que trasciende la cancha: ser símbolo, inspiración y puente entre generaciones.

Hoy, su historia está cerca de sumar un nuevo capítulo. Con 21 goles en 66 partidos, Bakambu está a un paso de igualar o superar el récord histórico de Dieumerci Mbokani (22 anotaciones) como máximo goleador de su selección. Una marca que podría alcanzar en el momento más oportuno.

Cédric Bakambu, con el Congo | AFP

En busca de la historia

La República Democrática del Congo sólo ha disputado una Copa del Mundo, en Alemania 1974, cuando aún competía como Zaire. Más de cinco décadas después, una nueva generación sueña con devolver al país al máximo escenario del futbol mundial.

Bakambu lo sabe y lo asume: “Va a ser un partido muy importante para nosotros y para todo el país. Creo que estamos preparados y vamos a pelear con nuestra fuerza. Queremos ganar para clasificarnos al Mundial. Es un partido muy importante para mí y para todo el equipo. Sabemos lo que tenemos que hacer mañana para ganar. No será fácil, pero creo que podemos lograrlo.

Este martes, la República Democrática del Congo se enfrentará a Jamaica en el Estadio Guadalajara por el último boleto al Mundial. Más que un partido, será una prueba de carácter. Para Bakambu, también puede ser el día en que su decisión, esa que lo alejó de la gloria segura, termine por convertirlo en leyenda.

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