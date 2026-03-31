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Futbol

República Checa vence a Dinamarca en penales y será rival de México en el Mundial 2026

Jugadores de República Checa en celebración tras el triunfo en penales ante Dinamarca y clasificar al Mundial 2026 | AP
Jugadores de República Checa en celebración tras el triunfo en penales ante Dinamarca y clasificar al Mundial 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:31 - 31 marzo 2026
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En uno de los partidos más emocionantes del Repechaje UEFA, los checos superaron los penales para clasificar al torneo de la FIFA

Para llegar a un mundial, hay que saber sufrir. Así lo hizo la Selección de República Checa, que en sus dos partidos del Repechaje de la UEFA supo sobreponerse a la adversidad y se quedó con uno de los boletos restantes para la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Miroslav Koubek dejó ir dos veces la ventaja ante Denmark, pero en los penales, Matej Kovar se reivindicó de un error en tiempo regular y atajó el tercer disparo penal para darle a su equipo el triunfo.

Matej Kovar en celebración tras atajar un penal en el partido de República Checa contra Dinamarca en la clasificación al Mundial 2026 | AP
Matej Kovar en celebración tras atajar un penal en el partido de República Checa contra Dinamarca en la clasificación al Mundial 2026 | AP

Tras el empate 2-2 en tiempo extra, el portero de PSV Eindhoven, que en el segundo tiempo tuvo una mala salida que permitió el 1-1 parcial para los daneses, se visitió de héroe y atajó el disparo de Anders Deyer para poner a Chequia 2-1 por delante, luego del disparo al travesaño de Rasmus Højlund. Aunque Ladislav Krejčí -autor del segundo gol de los locales- falló su tiro, Mathias Jensen mandó su cobro a la "órbita" y le dio el pase al rival.

Dinamarca no pudo concretar la remontada

Cuando parecía que Ladislav Krejčí, autor del tanto del empate en la Semifinal contra la Selección de Irlanda, sería de nuevo el héroe del partido, Kasper Waarts Hoegh apareció para empatar de nuevo el partido. En un tiro de esquina, en el 112', el delantero de Bodø/Glimt le ganó por lo alto a su marcador y con un remate al ángulo puso el 2-2 en el Generali Arena.

Joachim Andersen celebra su gol con Dinamarca ante República Checa en el Repechaje UEFA | AP
Joachim Andersen celebra su gol con Dinamarca ante República Checa en el Repechaje UEFA | AP

Fue la segunda ocasión que Dinamarca empató el juego, en ésta luego del tanto de Krejčí. El defensa central, después de una serie de rebotes dentro del área, puso el 2-1 al minuto 100, favorecido por un desvío del rival. La jugada se revisó por una posible mano ofensiva y aunque el tanto subió al marcador, los locales no pudieron mantener la ventaja y llegó el tanto de Waarts Hoegh, que empató el juego por segunda ocasión.

En tiempo regular, fue Joachim Andersen quien puso el 1-1 al 72', luego del error de Kovar que salió mal a cortar el centro de Mikkel Damsgaard y permitió el remate del delantero de Fulham. Con ello, los daneses, que ya habían tomado el control del partido, finalmente empataron el compromiso, en el cual los checos tomaron la ventaja muy pronto.

Pavel Sulc celebra en el partido entre República Checa y Dinamarca en el Repechaje UEFA | AP
Pavel Sulc celebra en el partido entre República Checa y Dinamarca en el Repechaje UEFA | AP

Apenas habían pasado tres minutos de iniciado el juego cuando Pavel Sulc, en un rebote en tiro de esquina, prendió el balón de volea en los linderos del área y dejó a Mads Hermansen sin reacción. Dicha anotación le permitió a Chequia replegarse para cuidar el marcador y aunque Lukas Provod estuvo cerca del segundo al 33', su definición se fue apenas por un costado.

Gracias a ello, Dinamarca se mantuvo con vida y su esfuerzo le dio resultados en la segunda mitad, con el tanto de Andersen. No obstante, la superioridad en cuanto a posesión e iniciativa que mostró el equipo visitante no se reflejó ya en la tanda de desempate, en la cual las fallas de Højlund, Dreyer y Jensen dejaron a los pupilos de Brian Riemer con las ganas de ir al Mundial 2026.

¿Cuándo jugará República Checa/Dinamarca contra México?

El conjunto europeo será el rival contra el cual el Tri cierre su participación en la Fase de Grupos. Dicho compromiso está programado para el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será determinante para definir en la posición en la cual avanzarán los equipos a la Fase Final del torneo.

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