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¡Mexicanos ponen el mal ejemplo! Aficionados del Congo se aprenden ‘Grito Prohibido' previo a duelo ante Jamaica
Momento inédito se vivió en las afueras del Estadio del Guadalajara con algunos mexicanos enseñando a los aficionados del RD Congo el Grito Prohibido' previo al juego de Repechaje ante Jamaica y el momento causó revuelo de inmediato.
Un numeroso grupo del conjunto africano e incluso con la bandera de su país se abalanzaron en los alrededores del Akron con el famoso grito que ha desatado polémico en diversos partidos de la Selección Mexicana y que ha llegado a ser motivo de sanción para la FMF.
Congo a las puertas de hacer historia
Los jugadores del combinado nacional saben que es el momento más claro para hacer historia. No hay margen para dudas. Es ahora o nunca, tal y como lo ha mencionado uno de sus jugadores más relevantes, Ian Fray: “Definitivamente, (es el juego más importante de su historia) en los últimos 28 años no hemos cualificado para la Copa del Mundo, así que en los últimos 28 años, creo que será uno de los partidos más importantes de la historia.”
Más allá de lo deportivo, el duelo representa una oportunidad de devolverle la ilusión a todo un país. Joel Latibeaudiere lo tiene claro: están a un paso de lograr algo que marcaría generaciones: “Sería un gran logro para la gente de Jamaica, para mí, para mi equipo. Así que estamos esperando a que este equipo se clasifique para la Copa del Mundo y se festeje en Jamaica. Es un gran sueño para el equipo y para mí. Esto es lo que soñamos, esto es lo que estamos aquí para hacer, para clasificar para la copa mundial.”
¿Qué dijo el DT?
El director técnico de la Selección Democrática del Congo, Sébastien Desabre, destacó la relevancia del partido decisivo rumbo a la Copa del Mundo, asegurando que su equipo está ante el reto más importante del proceso y ante Jamaica sería ese.
El estratega subrayó el significado que tiene este encuentro tanto para el plantel como para la afición, especialmente para quienes no han tenido la oportunidad de ver a su selección en un Mundial: “Para nosotros, como lo has señalado, existe una gran cantidad de ciudadanos que no han tenido la oportunidad de ver un Mundial. En eso hemos estado trabajando; este es el último escalón y también el más difícil. Todo el mundo es consciente de la importancia que tiene este partido para todos.”
Asimismo, reconoció el nivel del rival, pero dejó claro que su equipo tiene argumentos para competir y demostrar su crecimiento futbolístico, ya que pueden estar a la altura de cualquier selección mundialista. Cabe mencionar, que la afición mexicana ha impulsado su apoyo.
“Estamos aquí y merecemos estarlo. Es una gran selección; en general, los veo muy bien. Sus jugadores están en equipos importantes, por lo que necesitamos enfocarnos en sus puntos fuertes. Como he dicho antes, nuestra selección lleva mucho tiempo trabajando y queremos demostrar que el fútbol congoleño puede estar a la altura de otras selecciones mundialistas”, agregó.
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