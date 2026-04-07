Alerta por fraudes con artistas: así operan las estafas que engañan a fans
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta dirigida a fans de artistas y grupos musicales ante el incremento de fraudes digitales que utilizan la imagen de celebridades para engañar.
De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de cantantes, conciertos y tendencias musicales para crear falsas promociones en redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, con el objetivo de obtener datos personales o incluso robar cuentas.
Así operan los fraudes con artistas
Los delincuentes difunden mensajes llamativos que prometen experiencias exclusivas como acceso anticipado a conciertos, contenido inédito o beneficios especiales. Estas ofertas incluyen enlaces que redirigen a páginas falsas que imitan plataformas oficiales.
Frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans” son utilizadas para generar urgencia y evitar que las víctimas verifiquen la autenticidad de los sitios. En muchos casos, incluso suplantan la identidad de artistas o equipos de trabajo.
Robo de datos y cuentas: el verdadero objetivo
Al ingresar a estos sitios, los usuarios pueden ser engañados para iniciar sesión con sus cuentas reales, lo que permite a los delincuentes robar contraseñas, datos personales y financieros.
Además, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos como fraudes bancarios o la venta de datos en mercados ilegales.
Recomendaciones para evitar caer en la estafa
Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones clave:
No dar clic en enlaces sospechosos
Verificar la dirección (URL) antes de ingresar datos
No compartir información personal o bancaria
Activar la verificación en dos pasos
Descargar apps solo desde tiendas oficiales
Desconfiar de promociones “demasiado buenas para ser verdad”
Revisar canales oficiales de artistas
Mantener dispositivos actualizados
Evitar redes WiFi públicas para operaciones importantes
Reportar cualquier actividad sospechosa
Las autoridades también invitan a denunciar cualquier intento de fraude al teléfono 55 5242 5100 (extensión 5086) o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.