Alerta por fraudes con artistas: así operan las estafas que engañan a fans

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta dirigida a fans de artistas y grupos musicales ante el incremento de fraudes digitales que utilizan la imagen de celebridades para engañar.

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de cantantes, conciertos y tendencias musicales para crear falsas promociones en redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, con el objetivo de obtener datos personales o incluso robar cuentas.

Ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de cantantes y conciertos para cometer fraudes / FREEPIK

Así operan los fraudes con artistas

Los delincuentes difunden mensajes llamativos que prometen experiencias exclusivas como acceso anticipado a conciertos, contenido inédito o beneficios especiales. Estas ofertas incluyen enlaces que redirigen a páginas falsas que imitan plataformas oficiales.

Frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans” son utilizadas para generar urgencia y evitar que las víctimas verifiquen la autenticidad de los sitios. En muchos casos, incluso suplantan la identidad de artistas o equipos de trabajo.

Con promociones falsas buscan robarte tus datos personales o bancarios / FB: @festivalvivelatino

Robo de datos y cuentas: el verdadero objetivo

Al ingresar a estos sitios, los usuarios pueden ser engañados para iniciar sesión con sus cuentas reales, lo que permite a los delincuentes robar contraseñas, datos personales y financieros.

Además, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos como fraudes bancarios o la venta de datos en mercados ilegales.

Aprovechándose de la fama del artistas, es como se hacen pasar por ellos para cometer ilícitos / FB: @festivalvivelatino

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones clave:

No dar clic en enlaces sospechosos

Verificar la dirección (URL) antes de ingresar datos

No compartir información personal o bancaria

Activar la verificación en dos pasos

Descargar apps solo desde tiendas oficiales

Desconfiar de promociones “demasiado buenas para ser verdad”

Revisar canales oficiales de artistas

Mantener dispositivos actualizados

Evitar redes WiFi públicas para operaciones importantes

Reportar cualquier actividad sospechosa

Las autoridades también invitan a denunciar cualquier intento de fraude al teléfono 55 5242 5100 (extensión 5086) o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.