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Alerta por fraudes con artistas: así operan las estafas que engañan a fans

En muchos casos, incluso suplantan la identidad de famosos o equipos de trabajo / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:43 - 07 abril 2026
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Prometen accesos exclusivos, pero buscan robar tus datos personales y dinero

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta dirigida a fans de artistas y grupos musicales ante el incremento de fraudes digitales que utilizan la imagen de celebridades para engañar.

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de cantantes, conciertos y tendencias musicales para crear falsas promociones en redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, con el objetivo de obtener datos personales o incluso robar cuentas.

Ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de cantantes y conciertos para cometer fraudes / FREEPIK

 Así operan los fraudes con artistas

Los delincuentes difunden mensajes llamativos que prometen experiencias exclusivas como acceso anticipado a conciertos, contenido inédito o beneficios especiales. Estas ofertas incluyen enlaces que redirigen a páginas falsas que imitan plataformas oficiales.

Frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans” son utilizadas para generar urgencia y evitar que las víctimas verifiquen la autenticidad de los sitios. En muchos casos, incluso suplantan la identidad de artistas o equipos de trabajo.

Con promociones falsas buscan robarte tus datos personales o bancarios / FB: @festivalvivelatino

Robo de datos y cuentas: el verdadero objetivo

Al ingresar a estos sitios, los usuarios pueden ser engañados para iniciar sesión con sus cuentas reales, lo que permite a los delincuentes robar contraseñas, datos personales y financieros.

Además, la información obtenida puede ser utilizada para cometer otros delitos como fraudes bancarios o la venta de datos en mercados ilegales.

Aprovechándose de la fama del artistas, es como se hacen pasar por ellos para cometer ilícitos / FB: @festivalvivelatino

 Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Ante este panorama, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones clave:

  • No dar clic en enlaces sospechosos

  • Verificar la dirección (URL) antes de ingresar datos

  • No compartir información personal o bancaria

  • Activar la verificación en dos pasos

  • Descargar apps solo desde tiendas oficiales

  • Desconfiar de promociones “demasiado buenas para ser verdad”

  • Revisar canales oficiales de artistas

  • Mantener dispositivos actualizados

  • Evitar redes WiFi públicas para operaciones importantes

  • Reportar cualquier actividad sospechosa

Las autoridades también invitan a denunciar cualquier intento de fraude al teléfono 55 5242 5100 (extensión 5086) o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Sigue las recomendaciones de la policía cibernética para no caer en algún fraude / FB: @festivalvivelatino
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