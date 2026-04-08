Toluca vs LA Galaxy ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Cuartos de Final?

Por el pase a Semifinales. Toluca y LA Galaxy sienten el título de la Liga de Campeones de la Concacaf cerca, pero para ello deberán verse las caras en uno de los partidos más destacados de los Cuartos de Final del torneo.

Estos dos equipos vienen de goleadas importantes en la ronda previa y, para el partido de este miércoles buscarán mantener la buena racha. Los Diablos quieren hacer valer la localía, mientras que los angelinos quieren un gol de visita que incline la balanza a su favor.

Así llegan los equipos

Toluca llega a este encuentro tras el peor momento su temporada pues, perdió el invicto el liga en una sorpresiva derrota ante Querétaro. Sin embargo, previamente, los Diablos Rojos sumaban tres partidos sin perder en todas las competencias incluyendo una contundente victoria por 4-0 frente a San Diego que les valió el paso a esta instancia.

Curiosamente, Galaxy también viene de perder. Los angelinos cayeron 2-1 contra Minnesota United en la Major League Soccer y una semana previa empataron con Portland Timbers. Sin embargo, en la Concachampions lograron una importante victoria por 3-0 como visitantes ante Mount Pleasant para lograr un triunfo global de 6-0.

Mateo Coronel de Querétaro celebrando el gol contra Toluca en la Jornada 13 del Clausura 2026 I IMAGO7

Historial entre Toluca y Galaxy

Estos dos equipos se han visto las caras tan sólo en un enfrentamiento previo. En su último y único partido, disputado el 2 de octubre de 2025 en la Copa Campeones, Toluca logró imponerse como visitante por 3:2 ante LA Galaxy.

El historial reciente ante equipos del país contrario en este torneo también favorece a los Diablos Rojos. El cuadro escarlata tiene un buen recuerdo al golear 6-3 a San Diego en la ronda previa, mientras que en su última serie Galaxy cayó 3-2 ante Tigres el año pasado que les valió la eliminación en Cuartos

Galaxy goleó 3-0 a Mount Pleasant para acercarse a los Cuartos | MEXSPORT

Toluca vs Galaxy

El partido entre Toluca y Galaxy se llevará a cabo este miércoles 8 de abril en punto de las 21:00 horas del centro de México en el Estadio Nemesio Diez, casa del cuadro mexicano. El encuentro podrá seguirse en transmisión por Fox y Fox One